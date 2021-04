Het is altijd nogal flauw om HEB JULLIE NIKS BETERS TE DOEN te zeggen als mensen bezig zijn met een of ander probleem, maar HEBBEN JULLIE NIKS BETER TE DOEN Caroline van der Plas en Jaco Geurts? Naar wij dachten zijn er in Dit Land wel ernstigere problemen dan buitenlandse boters die onze boterhammen inpikken. Maar goed. Caroline van der Plas, de fractievoorzitter van BBB die u zo verfrissend moet vinden maar die wel op social media likejes loopt te harken met vier jaar oude ophef, heeft dus een heel punt gemaakt van vreemde zuivel in het portiek van de Tweede Kamer. In plaats van dat ex-boerenpartij CDA nu zegt 'hahaha wij nemen onze taak als volksvertegenwoordiger wel serieus' blijkt ex-boerenpartij CDA al eerder een complete motie te hebben ingediend over de migratie-achtergrond van het eten in de Tweede Kamer. Een motie. Over het eten in de Tweede Kamer. En daar is Jaco Geurts, die eerder al straal voor paal stond toen hij de leugens van stikstofcharlatan Jan-Cees Vogelaar in de Kamer stond te verdedigen, nog trots op ook. En nu is er dus ruzie over wie het meest opkomt voor Onze Boter door de omzet van een of andere botergroothandelaar met 0,00002% te laten stijgen. Zegt u het maar: wie heeft er meeste boter op zijn hoofd?

VOOR DE MEESCHRIJVERS:

Chris van Dam: niet terug in de Kamer bij het CDA.

Jaco Geurts: wel terug in de Kamer bij het CDA.