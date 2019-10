Eerst kwamen er vanuit de EU richtlijnen als een Vogelrichtlijn, een Habitatrichtlijn, een Nitraatrichtlijn en afgeleide Kaderrichtlijnen Water en leek het een goed idee om op onze enorme lap grond 162 gebieden aan te wijzen als Natura 2000-gebied. Dus die boeren met hun goede gedrag allemaal die regeltjes volgen, paperassen regelen, vergunningen aanvragen, enzovoorts (maar in het geval van ontheffingen toch nog effe een mes in de rug kregen van andere EU-boeren, bedankt Franse weggooiers). Vervolgens werden de boeren de dupe van het halfbakken overheidsbeleid, omdat het van tafel werd geveegd door de Raad van State, waardoor iedereen in Den Haag een boerenhartverzakking kreeg en er zufort iets moest gebeuren, wat resulteerde in totale verwarring (vvd's regels aanpassen is kansloos, Baudet blijkt ineens boerenbloed te hebben, Boer Greet op een tractor, SP bestaat niet op dit dossier, PvdA bestaat überhaupt niet meer, CDA'ers die het ook niet meer weten, lachwekkend allemaal) en partijen die van de consternatie gebruik maken door in te zetten op snoeihard onderbuikbeleid voor de korte termijn (ach ja, zo'n D66'er zit er ook maar een paar jaar) met gezellige termen als 'halvering van de veestapel'.

En daar sta je dan, met je familiebedrijf, je lust en je leven, je miljoenenschuld bij de bank en je waardeloze vergunningen, je Zero-stal in aanbouw en je mooie emissievrije vloer. Denk je álles gehad te hebben krijg je te maken met provinciebesturen, sullige clubjes gevuld met omhooggevallen voorzitters van de lokale voetbalclub, bekende gezichten in de dorpskroeg en politici die te schraal zijn voor landelijke politiek, die de duimschroeven verder aandraaien en de veehouderij harder willen aanpakken dan minister Carola Schouten, kennelijk omdat ze zich willen laten gelden of omdat ze er gewoon geen fuck van snappen. Was dat het dan, nee hoor, komt nog eens bij dat milieuclubs en dierenclubs geen moment onbenut laten om in hun bevriende media (dat zijn gewoon de grote kranten) te laten optekenen dat je én compleet schijt hebt aan het milieu én beul bent voor je eigen dieren, terwijl je alleen maar je hoofd boven water probeert te houden in een familiebedrijf omdat je niet anders kán en wíl en nee, dat is NIET te vergelijken met 80 hippies op een brug die ons ervoor waarschuwen dat de wereld over tien jaar vergaat want die wereld vergaat niet over tien jaar.

De boeren zijn het gewoon ZAT, het getouwtrek, het jijbakken, het kissebissen, de onduidelijkheid, de onzekerheid. En wat krijg je dan, op Twitter? Types als Zihni 'participeren in de samenleving' de Troll, continu hamerend op 1 idioot met een Confederate Flag en een paar gekken die zó met de rug tegen hun muur staan dat ze het Provinciehuis zélf maar binnen gaan. Types als Sander de Schimmelstengel, die in 1992 ook nog wel een keertje op een boerderij was, die de Vara-dildo inmiddels zo hard in zijn huig heeft dat hij duizenden mensen die keihard knokken voor hun voortbestaan smalend over een kam scheert als Baudets Boreale Boeren. Erg belangrijk hoor, de natuur en stikstof enzo, maar vlieg zelf nog lekker een paar keer op en neer naar Zweden en Kroatië. En natúúrlijk zit er een zwik idioten tussen die boeren en natuurlijk slaat het als een tang op een boerderijvarken om een fucking strop op te hangen bij het provinciehuis.

Maar laten we in godsnaam niet de rafelranden van een paar van die Anti-Pieten of Antifa-Klimaatknakkers gaan stapelen want dan zijn we morgen nog bezig; we mogen toch niet hopen dat een gewelddadige gek als Michael 'botsplinters' van Zeijl het symbool is van iedereen die problemen heeft met Zwarte Piet, net zo min dat álle boeren bereid zijn deuren in te beuken voor hun zaak. En dan dat 'jamaar boeren'-gejammer van overige Ashaoïds en andersoortige Instagram-grietjes die zijn opgegroeid in vinex-land en al roerende in hun caramel macchiato nog wel iets te vertellen hebben over het wel en wee van de boer, omdat ze allemaal zo veel verstand van hebben van verdrukking omdat ze vorig jaar ook een keertje rood hebben gestaan. 'Jamaar vroeger ging ik met de hond lopen en toen gebruikte een boer pesticiden'. We zullen de gradaties in domheid maar niet gaan ranken want daar houdt het wel op qua bodem van de gierput. En HO, niemand betwist dat boeren ook subsidie krijgen, niemand betwist dat er ook klimaatstakers zijn, niemand betwist dat andere mensen niet ook hard werken, niemand betwist dat mensen in de zorg ook geknepen worden. Maar daar gáát het niet om.

Zoeken, zoeken, zoeken, zuigen, zuigen, zuigen. "En die leraren en die scholieren die staken dan, die beuken toch ook geen deuren in?" Nee, maar die hoeven er ook geen einde aan te breien als hun levenswerk vakkundig om zeep is geholpen door politiek en bestuurlijk gekonkel. Die zoeken gewoon een andere baan.

