FOTO - Het CDA-raadslid (rechts) en de pony (links)

Opvallende verkiezingsstunt in Maasdriel, waar het lokale CDA-raadslid Sjors Pardoel iets bijzonders heeft bedacht om in de krant te komen. Hij heeft afgelopen weekend een pony vastgebonden op een terras in Den Bosch ('Ik neem je mee, ik neem je mee naar een terras in Den Bosch'). Pardoel voerde eerder campagne met de slogan "Voorkom een kater, blijf drinken" en voegde kennelijk de daad bij het woord. Wij wilden op zijn Facebook-account kijken wat voor goede plannen hij voor Maasdriel had, maar die zijn er niet. Toch werd Pardoel met voorkeursstemmen in de raad gekozen. Gelukkig maar dat hij niet bij zo'n verschrikkelijke populistische lokale partij of zoiets zit. Hoe dan ook, bericht 'Sjors Pardoel stapt op als raadslid Maasdriel' op omroepbrabant.nl in 3,2,1...

UPDATE: Pardoel is nog altijd niet weg bij het CDA. Volgens de fractie zou hij de pony daadwerkelijk hebben gekocht, maar zijn vergeten op het terras. Fractievoorzitter Van Dijk reageert in het Brabants Dagblad: "Van Dijk stelt dat Pardoel zijn werk als raadslid goed doet. ,,Hij was aan het groeien in zijn nieuwe rol. Zijn onbezonnenheid hadden we er bijna uit.”"



