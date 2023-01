Dit doet me denken aan de vakanties in Oostenrijk. We reden erheen in een gammele Simca 1301, pa reed, ma zat ernaast en mijn broertje en ik achterin. De reis duurde een dag, met files in München en de klim over de Grossklockner. Pa en ma waren allebei kettingrokers, dus na een halfuurtje - ter hoogte van Nijmegen - zag de auto al blauw van de rook, laat staan toen we aankwamen in Villach. Ik had er als kind nooit last van, was gewend aan de rook van kettingrokende ouders. Later, toen ik zelf rookte, vond ik het zelfs lekker, zo'n volle asbak met peuken op de salontafel. Op tweede kerstdag 2005 ben ik gestopt met roken. Niet vanwege mijn gezondheid, maar omdat ik op mijn werk niet meer mocht roken. En om nou iedere dag buiten te staan in zo'n rokershok... Geen moment spijt van gehad. Alcohol is ook lekker en daar had ik nu genoeg centjes voor. Tot ik 15 jaar later in 2020 een hartinfarct kreeg. Mijn cardioloog vertelde me dat ik moest stoppen met roken. Toen ik hem zei dat ik al in 2005 was gestopt, zei hij dat dat blijkbaar te laat was geweest. Sindsdien mijd ik cardiologen. Als me er eentje tegemoet komt op de stoep, steek ik de straat over. Sigarettenrook is prima uit te houden, maar cardiologen...