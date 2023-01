Hinkte op 2 gedachten.

Nee, want het strekt te ver om echt taart te gaan verbieden. Mensen kunnen zelf keuzes maken in zelf wel of niet nemen van gebak of taart. Of in het aanbieden van een gezonde of ongezonde traktatie. Alles wat liberaal in me is zegt: eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid en eigen beschikking.



Ja, met name op grote werkvloeren met veel personen, want dan wordt het aanbod veel te groot en suiker is zeker verslavend en ook zeker zeer ongezond in grote hoeveelheden per jaar. Fabrikanten en winkels spelen in op nemen van ongezond eten, ook zoet. Daarnaast is er vaak groepsdruk onder het mom niet flauw doen en gewoon mee-eten.

Gezien de obesitas problematiek en ook latere vaatziekten, diabetes etc. kies ik nu daarom een heel voorzichtig doorslaand richting: Ja. Maar wel gezonde alternatieven kunnen aanbieden dan!