Grote consternatie bij de 'je mag ook niks meer'-zeggers op het internet, die van het Algemeen Dagblad ook al geen zwarte koffie meer mogen drinken. Volgens het AD is zwarte koffie namelijk 'het op een na vervuilendste drankje', na koffie met melk. Wij denken dan, als koffie met melk vervuilender is dan koffie zonder melk, dan zal melk ook wel vervuilender zijn dan zwarte koffie. Dan zijn er dus ten minste twee drankjes vervuilender dan zwarte koffie en is zwarte koffie niet 'het op een na vervuilendste drankje'.

En wat blijkt? Bij Milieu Centraal, dat in het artikel wordt aangehaald, zeggen ze juist dat een glas zuivel een acht keer zo grote klimaatimpact heeft als een kopje zwarte koffie. Koffie is vooral zo vervuilend, door de melk die mensen erin doen. Daarmee verklaren wij het AD-artikel 'Zwarte koffie is het op een na vervuilendste drankje dat we drinken, maar je kunt de schade beperken' als KEIHARD DEBUNKED en dan gaan we nu lekker een glaasje melk drinken. Met een stuk taart erbij.

UPDATE: Haatkliks zijn binnen, AD trekt koffiekeutel in, kop is nu 'Koffie heeft grote impact op het milieu, maar je kunt de schade beperken'