Die van het AD (/Gelderlander) hebben weer iets gevonden om iedereen verder de ellende in te vingerwijzen. Op zo'n winterdag als vandaag stookt een mens zomaar 10 kuub gas per dag weg en met een gasprijs van € 3+ per kuub krijg je dus DIT: iedereen in de penarie door het niet meer kunnen betalen van de rekeningen en op een gegeven moment moet je maar naar de voedselbank. Ondertussen is klimaatkneus Rob Jetten na een zomer lang op zijn reet zitten vooral druk met zijn baard en hoewel hout ook al niet meer te betalen is (€ 300+ per kuub) is het voor veel mensen nog de enige manier hun huis een beetje warm te houden. En toen dacht het AD: goh laten we weer eens een of ander kutstuk maken over ervaringen met houtstook. Ja, wat dacht je dan? Dat verhaal is zo uitgemolken als de tieten van Anouk. En we kunnen heus wel verantwoord stoken met z'n allen (althans, de meeste mensen kunnen dat): droog hout, Zwitsers aanfakkelen, niet bij mist, enzovoorts. "Wat moet je als stoker doen om buren te vriend te houden? En hoe pak je een overlaststoker vriendelijk aan? 1. Door niet te stoken." Derrrrrrrp. Het is dat het niet mag anders zouden we de kachel aansteken met EEN KRANT.