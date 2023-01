Nieuws dat voor vaste lezers van de Oversterfte Updates van GeenStijl niet als een verrassing komt: onze vrienden van het CBS melden dat er in 2022 in Nederland heel veel oversterfte was. En nieuws dat voor vaste lezers van de Oversterfte Updates van GeenStijl ook niet als een verrassing komt: in tegenstelling tot in 2020 en 2021 is die oversterfte niet meer alleen te verklaren door de coronadoden. Kijkt u maar even naar deze grafiek.

NIet alleen door corona

Helemaal rechts ontbreekt een donkeronranje balkje met de coronadoden, omdat de doodsoorzaken voor de periode eind-2022 nog niet allemaal zijn vastgesteld. Toch is al duidelijk te zien dat de oranje balk in tegenstelling tot de jaren 2020 en 2021 niet boven de blauwe balk uit gaat komen. Oftewel: in 2020 en 2021 was het aantal coronadoden hoger dan de oversterfte (er gingen namelijk ook mensen dood aan corona die zonder corona waarschijnlijk ook zouden zijn overleden) maar in 2022 (eigenlijk: vanaf eind 2021) is het aantal juist lager. Dat betekent dus dat er nu ook oversterfte is, die je niet door corona kunt verklaren. De vraag is dus: hoe dan wel? U las al eerder bij ons dat dit waarschijnlijk nogal complex is en dat er weinig op wijst dat het door de vaccins komt, en vandaag kunt u dat ook nog even nalezen in deze hippe infographicserie van de Volkskrant. En dan eindigen we met een klein beetje goed nieuws van afgelopen vrijdag. Toen meldde het CBS namelijk dat er in week 2 van dit jaar voor het eerst sinds november géén oversterfte was. Jippie.