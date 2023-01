Nog maar een keer plaatsen,

We stoppen met opvangen van alle buitenlanders die naar ons land komen voor onbepaalde tijd, ongeacht de reden van aankomst.

de grenzen gaan dicht niemand er meer in. overlast gevers gaan er uit wie hier is en zich aanpast en gedraagt mag blijven, voorlopig geen gezins hereniging.

Dit is een democraties eenzijdig Nederlands besluit met een dikke middelvinger naar Brussel.

Wat kan Brussel doen als wij dit besluiten?

Helemaal niets, het leger op Nederland afsturen? welk leger?

andere Europeese landen gaan Nederland veroordelen of misschien juist ons voorbeeld volgen dan zal blijken dat we veel te lang naar de pijpen van Brussel hebben gedanst.

Als U dit een idee vind overweeg dan eens op welke partij U straks NIET moet stemmen.