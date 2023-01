Het is gangbaar om de aanhef te beginnen met “Beste”, maar ik vind u verre van best. U bent nu minister van Financiën en ik schrijf voor dit #Geldblog, dus u zou wellicht kunnen verwachten dat ik over uw ministeriële portefeuille zal hebben, maar over financiën zal ik het vandaag nauwelijks hebben, wel over vertrouwen. Iets wat in de financiële wereld ook een groot goed is en waar u laatst op uw partijcongres het één en ander over te zeggen had. U stelde namelijk dat extreem rechts en complotpopulisten het vertrouwen in de politiek ondermijnen en daarmee een gevaar zijn voor de democratie. Het was een mooie speech voor de Speld, maar u grapte niet.

Als ik kijk waar u als persoon en als minister in de regering(-en) en namens uw partij als coalitie- dan wel gedoogpartner allemaal voor verantwoordelijk bent geweest, dan bekruipt mij het gevoel dat u wellicht aan het projecteren was. U weet wel, “er is sprake van projectie wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders”. Ik voel mij dus geroepen u het één en ander voor te leggen in de hoop dat u de werkelijke oorzaak ziet van het dalende vertrouwen in de regering dan wel de politiek.

Hoe kunnen mensen de regering vertrouwen als dezelfde regering jarenlang biomassa als groen heeft bestempeld terwijl het verre van groen is en juist voor de vernietiging van oerbossen heeft geleid? Ondanks dat dit inmiddels al jaren bekend is, heeft de regering haar fout niet hersteld.

Of wat dacht u van het hele Omtzigt elders verhaal? U en uw andere regeringspartners wilden Pieter ergens neerplempen omdat hij als één van de weinigen de democratie een dienst bewees door daadwerkelijk de regering te controleren; iets dat nota bene de taakomschrijving van ieder parlementslid is! Dus hoe valt dit te rijmen dat u zo voor de democratie bent als u, zelfs persoonlijk, zich bezighoudt met het verwijderen van die laatste restjes van echte democraten in de Tweede Kamer?

Of dan de toeslagenaffaire? Uw kabinet heeft enorm gefaald en de voorgaande kabinetten en de betrokken ministeries hebben er alles aan gedaan om de waarheid te verdoezelen. Ondanks aandringen van, u raadt het al, Pieter Omtzigt, deed de regering er alles aan om de zaak te traineren, verdraaien en te verdoezelen. Het feit dat Pieter dan zegt het vertrouwen kwijt te zijn in de regering, moet ik dat dan afdoen als een extreemrechtse opinie, zoals u in uw speech stelde?

En dat na de val van uw kabinet op dit dossier, doodleuk een zelfde kabinet in elkaar knutselt door alleen maar wat te schuiven met de poppetjes, is dit geen klap in het gezicht van de kiezer en de democratie? Door deze zet bent u nu minister van Financiën , ook al heeft u nul achtergrond in Financiën? Zijn dit soort fratsen nou wat u “nieuwe elan” noemt? Iets wat voor vertrouwen bij de burger moet zorgen?

Of dat uw kabinet, nota's achterhoudt, stukken expres laat naar de Tweede Kamer stuurt, en er alles aandoet om bijvoorbeeld het Koninklijk Huis het hand boven het hoofd te houden (Zaak Poch), is dat iets waardoor mensen vertrouwen in de regering moeten krijgen? Of dat het kabinet blijft weigeren inzage te geven hoe onze belastingcenten aan het Koningshuis worden uitgegeven, is dat iets waar wij simpele burgers vertrouwen uit moeten putten? Of al die ander Wob/Woo verzoeken waar niks mee gedaan wordt of volledig zwart gelakte documenten oplevert, is dat het? Of dat uw vriendin en partijgenoot Shula Rijxman als hoofd van de NPO u lang en breed op TV campagne liet doen, op kosten van ons belastingbetalers, onder het mom van een documentaire, was dat nou het moment om te beseffen dat de regering het beste met ons voor heeft?

En hoe uw kabinet heeft gehandeld op het Corona-dossier, is dat iets waar de burger nou vertrouwen van moet hebben gekregen? Mondkapjesplicht, dat niet effectief is, willens en wetens invoeren (hallo minister Grapperhaus!), ziekenhuis capaciteit niet uitbreiden maar wel miljarden uitgeven aan onnodige/onbruikbare/onzinnige Corona symptoombestrijding? Of het ILLEGAAL laten volgen van mensen op social media door het leger (!), om vervolgens te concluderen dat de regels verruimd moeten worden zodat dit wel legaal kan gebeuren? En het zo achteloos en achterbaks opzij zetten van de grondwet onder het mom van Corona-bestrijding, was dat nou een lichtend voorbeeld van een betrouwbare overheid? En dan is er nog het gewoon tekenen voor een EU digitaal paspoort ondanks bezwaren tegen de QR code en haar afgeleide, het EU digitaal paspoort. En het consequent achterhouden wie nou precies die Sywert-deal goedkeurde, het zwart maken mensen die geen vaccinatie wilden nemen, het Dansen met Janssen-debacle, het stellig claimen dat vaccinatie transmissie zou voorkomen, het belachelijk maken van het advies van Maurice de Hond om juist flink te luchten, het illegaal maken van sporten tijdens de lockdown, en zo verder, is dat nou regeringsbeleid waar we met z’n allen een warm gevoel van moeten krijgen?

Ik zou zeggen dat het enige warme gevoel wat mij bekroop van het blozen van schaamte was; al helemaal toen u uw collega Mona Keijzer liet vallen nadat zij juist wel naar de kritiek luisterde op het Coronabeleid. Iets wat haar de kop kostte, maar ze bleek al die tijd wel gelijk te hebben! En dan de recente poging van kabinets- en D66 collega Ernst Kuiper om onder valse voorwendselen de Coronawet erdoor te jassen, dat was natuurlijk wederom een perfect voorbeeld waarom mensen vertrouwen in de regering moeten hebben, toch? Het traineren van oversterfte onderzoek en de verborgen sociale/economische/gezondheids-kosten van de onnodige lockdowns, zijn ook niet bepaald om over naar huis te schrijven.

Dan is er nog er nog het kabinetsbeleid om iedereen veel te snel uit fossiel te jagen (dus uit de auto, geen CV-ketel en geen gasfornuis), terwijl het alternatief weliswaar beschikbaar is, maar alleen voor de mensen met poen. Intussen rijzen de prijzen van energie de pan uit mede door deze te snelle groene omwenteling, waardoor mensen in energiearmoede komen, op straat komen te staan of erger. Dat de regering de BTW op energie verhoogd, is dan zout in de wonde; iets waar de prijscap en energietoeslag weinig aan zullen afdoen.

Mensen een goede regeling geven als ze zonnepanelen laten installeren, maar dan tijdens het spel de (salderings-)regels veranderen is ook weer typisch voor overheden (zelfde is gebeurd bij de hypotheekrenteaftrek). Dus wat het kabinet eigenlijk doet is haar woord keer op keer verbreken en een zeer grote tweedeling veroorzaken in de maatschappij, om vervolgens alles en iedereen hier de schuld van te geven behalve zichzelf! Vast iets dat het vertrouwen in de regering en de politiek zal doen toenemen.

Het de nek omdraaien van de boeren, wat natuurlijk niets te maken heeft met het goedkoop afpakken van land, voelt ook goed aan, want zoals u heeft duidelijk gemaakt, kunnen we geen huizen bouwen als de boeren niet opzouten. Vertrouwen in democratie en politiek enerzijds en divide et empera anderzijds gaan goed samen als ik u moet geloven.

En dan het decennialange gepruts van de overheid op de huizenmarkt, met een climax nu onder Hugo de Jonge, dat doet zoveel goeds met het vertrouwen van de burgers. Al helemaal omdat meerdere kabinetten waar u deel van uitmaakte, de immigratie compleet uit te hand hebben laten lopen. Die mensen dan een verblijfsvergunning geven, met daaropvolgend een huis én een I-phone én een Miele wasmachine én een interieurbudget, heeft ook zoveel gedaan voor het vertrouwen. En doordat meer dan 60% van de immigranten na 5 jaar nog in de bijstand zit en een disproportioneel zwaardere belasting vormen voor ons gezondheidsstelsel, krabben steeds meer mensen zich achter de oren. Gelukkig stelt u het gepeupel gerust dat immigratie nodig is om het tekort aan tandartsen en ingenieurs op te lossen!

Verder geven opeenvolgende kabinetten expres een veel te lage voorstelling van de asielopvang kosten, met een factor van 27 (!!!!!)! En naar de totale kosten van immigratie, weigert ieder kabinet onderzoek te doen.

En dan is er dat lelijke gedrocht van een vermogensbelasting, waarvan alle experts zeiden dat het juridisch onhoudbaar zou zijn. De regering heeft het toch doorgevoerd en de Tweede Kamer heeft het dus goedgekeurd. En nu is de verwachte grote puinhoop daar; top zo’n overheid! Gelukkig deden de afgelopen twee kabinetten er alles aan om deze dwaling goed te maken door tot tweemaal toe de slechtste investering ooit te maken: aandelen KLM. Het verlies op de positie is inmiddels meer dan EUR 680 miljoen…

En dan is er het referendum over de EU grondwet die met een grote meerderheid werd afgewezen. Maar wat deed het toenmalige kabinet, met steun van uw D66, het keurde het Verdrag van Lissabon goed, wat op twee komma’s na identiek was aan de voorgestelde EU grondwet. En dan het Oekraïne referendum, wat een inlegvel opleverde die, surprise surprise, evenveel waarde bleek te hebben als gebruikt toiletpapier. Tenslotte besloot uw partij (en de coalitiepartijen) kleur te bekennen en het referendum, het kroonjuweel van uw D66, af te schaffen. En om dan de D in D66 helemaal om zeep te helpen wilt u nu zelfs een verbod op politieke partijen mogelijk maken. Toppunt van democratie dit!

Oh ja, en u had ook nog een schimmige bijbaan die u niet heeft opgegeven terwijl u een onderdeel was van het KABINET. Als Baudet aangepakt wordt op iets dergelijks als KAMERLID, dan zou de straf voor u als MINISTER wat hoger moeten liggen toch? Of zie ik dat verkeerd en moet ik mijn Animal Farm van Orwell nog eens nalezen?

En als je over het bovenstaande als simpele burger denkt “goh, die overheid doet eigenlijk erg veel dingen fout, én best veel foute dingen én doet dat ook nog eens voor belachelijk veel geld; ik vertrouw deze overheid eigenlijk niet meer”, dan is deze burger volgens u en uw D66 nu extreemrechts en of complotpopulist. En om deze mensen flink op de huid te zitten schakelt u de linkse ubertrollen Breedveld (Frontaalnaakt) en zijn partner Hassnae (what’s in a name…) aan. Zoals de bovenstaand Trouw-artikel laat zien, zijn zij, net als u, echte democraten…

Alles bij elkaar bezien, bent u verantwoordelijk voor het tanende vertrouwen in de overheid en de politiek. Het is u die fascistische tactieken hanteert en het is u (tezamen met de coalitiepartijen en gedoogpartijen) die de grootste bedreiging vormt voor onze democratie. Zoals al voorspeld was, zullen de antifascisten de nieuwe fascisten worden. Nou, het is u gelukt!