Toen Jesse Klaver van biomassapartij GroenLinks compleet werd afgeslacht bij Nieuwsuur zakte de ene helft van Nederland gierend van het lachen door de hoeven en bij de andere helft van Nederland werden plots de ogen geopend. Is biomassa wel zo groen, is biomassa wel zo klimaatneutraal, wat is toch dat gelul van GroenLinks over 'transitie'. Nu hadden wij ook wel kunnen vertellen dat het kappen & verbranden van bomen niet per se CO2-neutraal is, ook al mogen er na afloop van het opstoken van een compleet woud her en der wat groene politici opdraven om het eerste boompje van een nieuw bos te planten. En nu is er dus een heuse STUDIE. "Uit een nieuwe studie blijkt dat energie uit biomassa oerbos en dierenleven schaadt. Het gevolg is, dat milieuorganisaties collectief weglopen bij landelijk overleg over energie uit biomassa." De studie richt zich op biomassahout in Estland, houtleverancier van Nederland, want zelf hebben we natuurlijk te weinig hout. "De oogst van biomassahout in Estland is een aanslag op de lokale natuur en het dierenleven, concludeert SOMO. De studie, waartoe Greenpeace de opdracht gaf, noemt talrijke gevallen van schadelijke bomenkap door het bedrijf Graanul Invest, dat geldt als marktleider in de export van houtstukjes. Oerbos van honderden jaren oude dennenbomen werd gekapt, aldus SOMO. Ook belangrijke herdenkingsbomen werden geveld." Oftewel. ALLES GAAT KAPOT. De milieuclubs (de Greenpeacejes) roepen 'de politiek' op per direct te stoppen met biomassa. Bedankt nog GroenLinks, jullie hebben heel veel bomen heel ongelukkig gemaakt. Ga ze maar knuffelen.