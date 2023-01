Dit soort vragen 'voorkoken' moet je met een (klein) team doen. Daarom uit de 'losse pols', dus nog lang niet goed genoeg, maar vooruit (belofte maakt schuld):

1. Bent u bekend met de strekking van de Gedragscode Integriteit voor bewindspersonen in relatie tot het opgeven van nevenfuncties?

2. Bent u met mij eens dat, herhaalde ambtelijke adviezen (nevenfuncties te registreren) het verdienen serieus te worden genomen?

Voor de interruptie: Waarom zijn die adviezen dan niet opgevolgd? Zorg ervoor dat je je bronnen paraat hebt (welke ambtelijke adviezen, wanneer door wie gedaan). Zet er op in dat het in de wind slaan er van kwalijk is voor zowel degene die het advies heeft gegeven als degene die het in de wind sloeg.

3. Bent u tekortgeschoten in uw verantwoordelijkheid door de Gedragscode Integriteit niet na te leven door uw ‘Boardmembership’ van de GPMB niet te melden/registreren?

Voor de interruptie: is hier sprake van een betreurenswaardig incident? Acht u het mogelijk dat sprake kan zijn van andere nevenfuncties van bewindspersonen die niet geregistreerd zijn? Hoe zou u een dergelijke situatie, als deze blijkt te bestaan, beoordelen?

4. Bent u met mij eens dat de geloofwaardigheid van personen (volksvertegenwoordigers, kabinetsleden) in het geding komt als op basis van een beroep op de Woo/Wob gepubliceerde informatie blijkt dat de Gedragscode niet wordt nageleefd? Wordt hiermee naar uw mening het vertrouwen in de politiek geschaad? Hoe zou dit, naar uw inzicht, het best worden voorkomen?

5. U was, zo is gebleken, tussen 2018 en 2021, tijdens uw ministerschap, bestuurslid van de GPMB. In de jaarrapporten van de GPMB wordt u vermeld als ‘Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, The Netherlands’. Gezien de taakstelling van de GPMB en het feit dat uw boardmembership voortduurde tot in de Corona crisis- mag ik veronderstellen dat u gedurende die periode bijeenkomsten (fysiek / online) van de GPMB heeft bijgewoond? Mag ik veronderstellen dat u dat deed in de hoedanigheid waarin u als boardmember door datzelfde GPMB wordt beschreven? Zou dit kunnen blijken uit agendaregistraties of door u gemaakte dienstreizen?

Voor de interruptie: Indien U dienstreizen heeft gemaakt waaruit valt af te leiden dat u GPMB bijeenkomsten heeft bijgewoond, is het dan correct te veronderstellen dat één of meerdere kabinetsleden, wellicht zelfs de Premier hiervan op de hoogte waren?

Ook al zegt u ‘geen onmiddellijke herinnering te hebben aan het moment waarop u uw lidmaatschap meldde binnen het Kabinet of deel daarvan’, bent u dan met mij eens dat er meerdere momenten zijn geweest waarop voldoende aanleiding bestond (dreigende pandemie; oproepen tot verstrekkende maatregelen vanuit de GPMB) de Kamer, in uw verantwoordelijkheid als minister, hierover alsnog publiekelijk te informeren?

6. Uit informatie van de GPMB blijkt dat u in 2018 toetrad als ‘boardmember’.

a. Kunt u dit bevestigen?

b. Hoe is deze toetreding verlopen? Bent u benaderd? Heeft u zelf enig initiatief tot toetreding getoond? Graag een uitgebreide toelichting.

c. Uw boardmembership eindigde in 2021. Was het lidmaatschap ‘tijdgebonden’? Heeft u besloten uw (neven-)functie neer te leggen? Graag een uitgebreide toelichting.

7. Onderschrijft u de stelling dat de Gedragscode Integriteit dient te worden nageleefd? Hoe heeft u daar tot nog toe zelf vorm aan gegeven?

8. Bent u van mening dat de Gedragscode Integriteit dient te worden aangescherpt om de Gedragscode beter te doen werken? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, mag ik dan terugkomen op uw antwoorden op de vragen 3 en 7?