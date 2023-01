De trend begon in steden in het westen van het land zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, waar de prikpopulariteit kwam overwaaien uit Londen en Parijs, maar al snel was zo'n beetje heel jong Nederland in de ban van steekpartijen. Op school, in de buurt of tijdens het winkelen: u kunt uw derrière niet draaien of er staat een puber met een mes te zwaaien. Ze beginnen ook steeds jonger, dus kijk niet raar op als Fisher-Price binnenkort met een 'my first stiletto' komt of uw kind met Sinterklaas een machete in zijn schoen wenst. In 2020 stak het al, in 2021 stak het nog steeds, in 2022 hield het niet op met steken en in 2023 gaan we vrolijk verder waar we gebleven waren. Deze keer in Den Bosch dat zich ook wil identificeren als grote stad en waar een 18-jarige man en twee jongens van 15 en 16 jaar zijn aangehouden voor een steekpartij waarbij een jongen van 16 en een man van 19 gewond raakte. U weet wel, uw standaard ruzie over knikkers, Pokémons en meisjes, maar dan in het hedendaagse messentijdperk waarin iedere puber blijkbaar met een steeklemmet op zak loopt. We voorspellen dat dit slechts de start vormt van een prikrijk jaar, maar alstublieft, pin ons er niet op vast.