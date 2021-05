Vanmiddag: twee gewonden bij een steekpartij aan de Veldvliegerweg in Zaandam. Vanmorgen: een dode (17) en een gewonde bij een djoekpartij in de Meester Arendstraat in Rotterdam-Charlois. Gisteravond: een gewonde bij een prikincident aan de Ooijenseweg in Blitterswijck. Gistermiddag: een 13-jarige jongen neergestoken in de Hofstedestraat in Rotterdam. Gisterochtend: een gewonde bij een persoonpenetratie in een woning in de Paulus Potterstraat in Amersfoort. Gisterochtend: gewonde bij een objectindringing aan de Niels Bohrplaats in Rotterdam-Ommoord. Gisterochtend: gewonde bij mesmassage aan de Anemonestraat in Eindhoven. Zondagochtend: zwaargewonde bij rijgpartij op de Markgraflaan in Vlaardingen. Zondagochtend: een dode bij "vermoedelijke steekpartij" in de Doorniksestraat in Den Haag. Zaterdagavond: gewonde bij asielagressie in azc in Budel. Zaterdagavond: gewonde bij aangescherpt handgemeen in de hoofdstraat in Tolbert. Vrijdagavond: een dode en vier gewonden bij seriesteken in Amsterdam. Vrijdagavond: gewonde bij een burenborduursessie aan het Uilenpad in Haaren. Donderdagavond: gewonde bij stab incydent in migrantenhotel aan de Sebastiaansweg in Moerdijk. Donderdagochtend: gewonde door stekynsidint aan het Schuttersveld in Drachten. Woensdagnacht: gewonde door perforatieprobleem in de Vivaldistraat in Leiden. Woensdagavond: gewonde bij priempartij achter het station in Lelystad. Woensdagavond: twee gewonden bij puncteerincident aan de M.H. Trompstraat in Zutphen. Dat is één week, achttien steekincidenten, 22 gewonden en drie doden. Hoe vinden we zelf dat het gaat? Misschien heeft deze samenleving iets meer nodig dan een gele kliko naast het politiebureau om het messengezwaai op te lossen.