Nou ja.. die statistiek is overduidelijk. Er is een sterke stijging in de jaren 70 gekomen en een sterke stijging in de jaren 90. En dat waren stijgingen in tijden van hoogconjunctuur en grote veranderingen in de maatschappij.

Daarnaast denk ik dat er in 1960 veel meer moorden zijn gepleegd dan 34.. maar heel veel moorden toen nog niet bewezen konden worden en als ongeluk of natuurlijke oorzaak te boek kwamen te staan.

Overigens is er een daling sinds de jaren 2010 en die is blijvend, dus de 'stijging van de laatste tijd' die we ervaren zal heel goed te maken kunnen hebben met social media - die stijging is er niet.