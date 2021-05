We hadden al bakken voor gft, papier plastic en restafval, maar nu is daar ook een container voor wapens. De gele kliko staat bij alle politiebureaus in de regio Den Haag voor de deur en Abdullah en Mohammed Tjeerd en Epke kunnen daar hun wapens deponeren. Want ingeleverde geweren kunnen niemand meer verwonden en zo lost de Haagse politie alle criminaliteit op. Briljant! Waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Oh ja, dat deden we al. Vorig jaar, het jaar daarvoor en ook ver daarvoor al. Maar we kunnen niet stellen dat het daarmee veiliger is geworden. Dat komt omdat boeftuig dat de intentie heeft om wapens te gebruiken zijn knalijzer niet in een gele kliko dropt. Een conclusie die het Openbaar Ministerie overigens al in 2019 onderschreef na de eerste wapeninleveractie. Het verzamelen van wapens gaat namelijk helemaal niet om het inleveren van wapens, maar vooral om "bewustwording bij mensen dat wapens een gevaar kunnen betekenen". Daarom maakt de Haagse politie deze keer een onbekend bedrag over naar 'influencer' Nesim el Ahmadi om net te doen alsof hij enorm betrokken is. De jongen die eerder op zijn Youtube-kanaal nog liet zien hoe cool het is om te knallen met vuurwapens, flanst nu een braaf videootje voor de politie in elkaar. Over bewustwording gesproken: wanneer realiseert de overheid eens dat dergelijke ongeloofwaardige influencers helemaal niets gaan veranderen?

Eerder...

Nu...