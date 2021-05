Drukke tijden voor het Nederlandse geboefte. Het is niet makkelijk om alle ongure zaken in het weekend af te handelen, omdat u doordeweeks een legale belwinkel moet runnen. Dan moet u op een zondagavond plots allerlei taakjes afwerken die zijn blijven liggen. Zoals het doorzeven van een auto in de Maassluisstraat in Amsterdam. Kwam u het hele weekend niet aan toe, dus dan raffelt u zoiets een beetje af op zondagavond. Raakt u per ongeluk ook een paar woningen, maar die dingen gebeuren nu eenmaal aan het einde van de werkdag. Zeker als u plots met een kleiner team werkt, omdat drie collega's met automatische wapens vlak voor de klus afzegden vanwege verplicht politieverlof. En dan ter afsluiting van het weekend ook nog een plofkraak in Apeldoorn. Nachtwerk, zonder dat de overuren uitbetaald worden. Complete gevel van een monumentale pand aan gort, omdat u eigenlijk niet gekwalificeerd bent om met explosieven om te gaan. Maar ja, opdracht is opdracht. Weer een avond slaaptekort voor nagenoeg geen buit. Dat wordt weer de hele week gapen achter de balie van uw witwaszaak. Het is niet makkelijk, dat criminele leven.

UPDATE: Bestuurster beschoten auto overleden.

Groetjes uit Amsterdam

Groetjes uit Apeldoorn