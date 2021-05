Dingen die ook niet lekker gaan in dit land: de jeugd. Het cellencomplex van menig politiebureau begint op een naschoolse opvang te lijken dankzij een groep erg jonge crimineeltjes. Deze keer slaan de wouten een 12-jarige jongen in Lelystad in de boeiend voor een steekpartij bij het station in de stad. Dit net zindelijke straatschoffie viel samen met zijn 16-jarige vrienden een 19-jarige jongen lastig. Jeugdtuig wilde zijn tas afpakken, slachtoffer werkte niet mee, probeerde te vluchten en werd neergestoken. Lekgeprikte jongen ligt het nu in het ziekenhuis naar omstandigheden goed te maken, het is alleen jammer dat die omstandigheden zo belabberd zijn. Justitie zit ondertussen weer opgezadeld met een celbezoeker die net zonder zijwieltjes kan fietsen. Zo kan deze 12-jarige verdachte in het rijtje van intimidatiekoters in Roermond, de straatdjoekers in Amsterdam, de dierenmepjugend in Uden, de avondklokkleuters uit Eindhoven en de kapsalonfikker uit Zevenaar en dan hebben we het alleen nog over dit jaar. Deze jeugd heeft de toekomst niet.

INSTANT UPDATE: Het houdt niet op. Twee minderjarigen aangehouden voor bedreigen basisschoolleerling Amsterdam