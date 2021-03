Hmmm, goed dat GS zich op de vlakte houdt een heel verstandig (maar toch enigszins suggestief) deze kinderen aanduidt met veel """"""". De bedoeling is natuurlijk dat wij begrijpen dat het om allochtone kinderen gaat, zodat etc etc.

Maar daarover is vooralsnog niets bekend gemaakt. Uiteraard zit iedereen op het vinkentouw om de het verlossende woord te vernemen over de afkomst van de kinderen.

Eerder ooit was er namelijk een flinke zeperd, toen heel Marokko al was neergesabeld in de gelederen bij de ruit-ingooi-actie bij HaCarmel in Amsterdam, toen later bleek dat het dezelfde gestoorde gek was uit Syrie en de allochtone buurtgenoten van Marokkaanse afkomst er niets mee te maken hadden. Daarna was het excuus "ja maar het HAD zo kunnen zijn" dat er Marokkanen bij betrokken waren. Ja jongens, maar dat WAS niet zo. Echter van excuses of zelfreflectie kon geen sprake zijn uiteraard, want vroeg of laat wordt toch het beeld wel bevestigd door een incident dat past in het vooroordeel. Mogelijk is dat dit bericht, mogelijk ook niet. Ik zou dus nog even wachten met losgaan op de bontkraagjes.