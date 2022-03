Hee dat is gek. Quincy Promes, bekend van televisie, werd al door de politie afgeluisterd voordat we wisten dat hij een onreglementaire steekpass op zijn neef (NIET HIER KLIKKEN ALS U GEEN NSFW FOTO VAN HET RESULTAAT WILT ZIEN) had gegeven. Dat doet vermoeden dat Promes, of zijn familieleden met wie hij belde, al langer van serieuze misdrijven werden verdacht. Maar, wat misschien wel nog gekker is: in telefoongesprekken die Promes op de avond van de steekpartij voerde, zegt hij tegen familieleden dat hij zijn neef heeft neergestoken en dat hij hem eigenlijk dood had willen steken. Dat wilde Promes doen om duidelijk te maken dat 'niemand gaat van ons stelen of brutaliseren'. Een soort Rusland dat Oekraïne binnenvalt dus, wat wel toevallig is aangezien Promes vorig jaar door Ajax als een soort ongewenste gasbubbel aan Spartak Moskou is verkocht. Dit blijkt allemaal uit het strafdossier, dat Nieuwsuur heeft ingezien (zie uitgeschreven gesprekken hierboven & onder & na de breek). De advocaat van het slachtoffer wil dat Promes nu ook wordt vervolgd voor poging tot moord en dat vindt Promes' advocaat Gerard Spong een prima idee omdat hij "ervan overtuigd is dat Quincy hiervan wordt vrijgesproken". Verwarrend allemaal. Wij zijn benieuwd hoe dit nou echt in elkaar steekt.

