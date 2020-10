Zit je net lekker je bijl te slijpen, ondervind je ineens dat je écht niets meer mag in dit land. Maar goed, boa's hebben het ook niet makkelijk. Dat blijkt namelijk uit een brandbrief door 650 boa's van de NS-afdeling Veiligheid en Service (V&S), waarin staat dat dit land een bovenop een jongerenprobleem, ook nog een steekwapenprobleem heeft. "De jongeman in je treincoupe kan zomaar een slagersmes, een boksbeugel, een priem of een klewang bij zich hebben en waarschijnlijk niet om zijn nagels mee schoon te maken. Dit soort wapens valt met name de laatste tijd regelmatig op de grond bij fouilleringen door handhavers van de NS." En dan betreft het meestal dus "jonge gassies tot een jaar of 25", aldus Steef Danse van vakbond BOA-ACP.

En zoals eigenlijk alles wordt het allemaal erger. In de eerste helft van 2020 heeft de NS "ruim dertig procent meer" agressie-incidenten geregistreerd dan in de eerste helft van 2019. In heel 2019 heeft V&S 3068 maal een vorm van geweld toe moeten passen. Zeer waarschijnlijk heeft de mondkapjesplicht een aandeel in deze GEWELDSGOLF. "Volgens Openbaar Vervoer Nederland zijn er wekelijks ongeveer 150 incidenten rondom mondkapjes. Meestal gaat het om schelden en spugen, een enkele keer is er sprake van ernstig geweld."