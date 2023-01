GeenStijl Café Mega Mix 142 Playlist:

1. Kill Order - Dragging Bodies Through The Mud (2022) @AltNuut

2. Bradley Cooper - Black Eyes (2018) - @steekmug

3. Black Sabbath - War Pigs (1970) - @Xaphan (assist @K1100)

4. Pink Floyd - Wish You Were Here (1975) - @MickeyGouda

5. Crass - Banned From The Roxy (1978) - @Urotsokudoji

6. Alan Parsons Project - Snake Eyes (1977) - @CLoVis

7. Traveling Wilburys - Not Alone Any More (1988) - @Cornelis12

8. Steve Winwood - While You See A Chance (1980) - @Hetkanverkeren

9. Foetus - I'll Meet You In Poland Baby (2021) - @Lepo

10. The Brandos - The Solution (1992) - @reservebelgië

11. E.M.F - Unbelievable (1991) - @KingOfTheLoonyBin

12. Rozalla - Are You Ready To Fly (1992) - @Boris Poepnagel

13. The Sparks - Beat The Clock (1979) - @tisgekkergeworden

14. Dyscarnate - Backbreaker (2017) - @RM666

15. Extreme - He Man Woman Hater (1990) - @KingOfTheLoonyBin

16. Simple Minds - Dont You Forget About Me (1985) - @Kouwe Kees

17. The Motels - Suddenly Last Summer (1983) - @Phantomas

18. GG Allin - Last In Line For The Gangbang (1988) - @Asteroid-B612

19. Adriano Celentano - Prisencolinensinainciusol (1973) - @Theodorik1

20. Method Man & Mary J. Blige - All I Need (1994) - @GU

21. The Kings Of Connaught - The Rocky Road To Dublin (2008) - @PPuk

22. The Yardbirds - I Ain't Got You (1964) - @Zwezerik

23. Charles Trenet - Route Nationale 7 (1959) - @INTP

Bonustrack: John Coltrane - You Leave Me Breathless (1991) - @Dr_Johnson