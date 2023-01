U wist het misschien niet, maar het klimaat op Bonaire gaat gered worden door Ed Nijpels. Ed (vriend van de show) heeft weer eens een fijne nevenfunctie elders in de binnenzak en is kwartiermaker klimaattafel Bonaire. Twitteraar @Yamapama (eveneens vriend van de show) woont op Bonaire en was in levenden lijve getuige van het gemaakte kwartier. Complete verslag na de breek.