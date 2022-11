Waar Johan Remkes steeds wordt geborreld gebeld om Rutte in het zadel te houden, is Ed Nijpels bezig met een campagne om hem zsm te vervangen door Edith Schippers (en om een boekje aan de man te brengen) maar de beide vvd-mastodonten hebben één ding gemeen: ze mogen graag een goeie borrel nuttigen tijdens hun werkzaamheden. De klimaatpaus met de drie CV's, het zwembad, de sauna en een modelspoorzolder (archiefbeelden) eet piepkuiken (Poussin = kip, jonger dan 28 dagen - she never stood a chance!), friet (hij zegt gelukkig wel friet), McDonald's (vóórdat hij naar een sterrentoko gaat) en dat allemaal 'zonder poeha' met het FD in een restaurant waar een huzarenslaatje 7,50 kost. Dat is hem allemaal van harte gegund hoor, maar tussen het met 1 glas rood en 6 glazen wit wegspoelen van al dat flora & fauna tergende lekkers, perst ie wel zinnen uit als "besturen is het toevoegen van leed" en "de milieu-impact van de landbouw is te groot" en dan denken we toch: sja, Ed. Die Johan Remkes waar je zo tegen sneert, staat toch iets steviger in de gewone wereld dan jij.

