"EN NU MOET MARK DEAUD. Nijpels heeft jaren gewacht op later en de geur van bloed in de coulissen van het Binnenhof wordt sterker."

Mark is een raspoliticus en weet het beste uit het slechtste te halen voor natuurlijk de VVD en in zijn achterhoofd de rest van Nederland. Daar staat hij bekend om. Rutte is niet links, geen socialist, geen ideoloog, geen dromer, geen lieve man, geen van dit alles. Rutte is een keiharde manager en weet zo al jaren Nederland relatief goed te besturen. Kunnen jullie wel weer aankomen met jankverhaaltjes over buitenlandse namen die ruzie kregen met de belastingdienst (en doen alsof jou buitenlanders iets kan schelen). Of mekkeren over te weinig oefenmunitie. Of zeuren over de liberalisatie van de zorg, ja ehm, dat is nogal rechts he. Of huilen over brood wat te duur is enzovoort maar wie van jullie stemde niet op de socialisten (SP of PvdA) die dat alles wel op hun agenda hadden staan? Hoeveel van jullie stemden PVV omdat kutmoslims? Want je bent bedoezeld. PVV gaat niets doen tegen moslims. Of voor jouw financiële situatie. Maar toch. Kom je daar op uit. Je hebt niets gewonnen.

Over Mark Rutte? Die heeft al te kennen gegeven dat hij het wel beu is inmiddels. Ik zei het eerder, ik zeg het nu. Laat de PVV het maar proberen dat regeren. Natuurlijk weet ik wel wat de consequenties zullen zijn. Maar het is een koude douche voor de mensen die denken dat onze problemen zullen worden opgelost met simpele domme retoriek. Live and learn.