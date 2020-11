Die bagger-instroom van "elke week 500" is volstrekt ongeloofwaardig.

Het toont hoogstens aan, dat men het zicht erop allang kwijt is; dus elke week roept zo'n raam-ambtenaar bij de overheid tegen die andere raam-ambtenaar die vraagt "hoeveel zullen we er deze week opgeven?": "Ach, doe maar weer 500! Zo ongeveer! Ik weet het ook niet meer!"

Als je de doorstroom in die baggerpijplijn over de afgelopen weken & maanden bekijkt, is het steeds 500, 500, 400, 500, 500, 500, 500, 400, 500, 100, 200, 500, enzovoort.

Je maakt mij niet wijs dat dat elke week zo'n mooi afgerond getal is. Dat kan dus gewoon niet.

Nogmaals: het is dus een schatting.

Natte-vinger-werk.

Afgezien daarvan gaat het uitsluitend om lieden die zich netjes aanmelden voor oitkiering en chuis. Wat er dit land ongehinderd & ongezien aan ongeregeld schuim en rapaille binnen glibbert, is volstrekt onbekend.

Er is een continue, zichzelf alsmaar verder uitbreidende, sociaal-culturele vervuiling gaande, uitmondend in niets minder dan een catastrofe, waar niemand, maar dan ook niemand, wat aan doet.

Niemand die initiatief toont.

Niemand die de politieke wil heeft.

Niemand kennelijk die de politieke macht heeft en het aandurft.

Niemand die deze steeds groter wordende plaag overziet (of wílt overzien).

Niemand die niet is geïnfecteerd door de politiek correcte angst om voor 'racist' te worden uitgemaakt - zich niet realiserend dat we allemaal al lang worden uitgemaakt voor racisten, dus wat maakt het verdomme ook nog uit.

Het gevoel van urgentie ontbreekt totaal; er zijn geen banen meer, geen huizen meer, geen stageplaatsen meer, er is geen draagvlak meer, geen geld meer. Alleen een kolossale asiel-industrie van ambtenaren, professionele hulpverleners, geld-aftroggelaars, asiel-advocaten, nóg meer asiel-advocaten, rechters, beveiligers, politiemensen, aannemers en bouwers van asiel-centra, zorgverleners, regelaars van woningen, en stichtingen.

Wat die laatste betreft hier een lijstje:

- VluchtelingenWerk Nederland;

- Stichting Vluchteling;

- Ikwilietsdoenvoor eenvluchteling.nl;

- Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF;

- Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON);

- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM);

- Take care BNB;

- Stichting Mexeana (Eritrea);

- Stichting Tolerance Zeist;

- Stichting Al Amal;

- Open embassy;

- Refugee start force;

- Refugee company;

- New future collective;

- Samen Oplopen;

- Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR);

- Stichting Rumi;

- Newbees;

- Makers Unite;

- Hack your future;

- Delite labs - non profit foundation;

- Forward Incubator;

- Gastgezin voor een vluchteling;

- Welcome to the neighbourhood;

- Kerk in Actie;

- Stichting Nieuwe Alphenaren;

- Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs;

- Welkomplein Den Bosch;

- Stichting Ik Wil;

- Indigo Wereld Eindhoven;

- Stichting Eurosoma Rotterdam;

- Al Mukaram Stichting Somalische Cultuur, Rotterdam

- Stichting Sabiel, Ede

- Het volledige college van B&W te Amsterdam;

- Het volledige college van B&W te Nijmegen.

Wat zouden al deze mensen moeten zonder geld, zonder baan, zonder vermeende relevantie of met een zee van vrije tijd, als eindelijk eens de bezem gaat door dat hele circus van morele zelfbevredigers en circle-jerkers?