Quote: "Alcohol is tenslotte het probleem en niets anders. Dat daar geen misverstand over bestaat. "

Daar bestaat wel degelijk een misverstand over! De huidige golf aan verslavingen in met name het Westerse deel van de Wereld (ook de US van A) is nagenoeg volledig te wijten aan het fors toegenomen takenpakket van Den Gewonen Burger; zélf verzekeren, zélf je eigen hypotheek uitkiezen, zélf je eigen spaarplan kiezen, waarom investeer je nog niet in crypto?, zélf je carrière kiezen (op je 11e), zélf je ziekenhuis kiezen, zélf je autoverzekering kiezen, waarom heb je nog geen kinderen?, etc. etc....., zélf ALLES zelf doen en zélf verantwoordelijk zijn voor totaal alles.

De vraag rijst of dat niet allemaal een heel klein beetje te veel is voor Jan met de stinkende pet. En ik meen te moeten concluderen dat dat inderdaad zo is, want de maatschappelijke vervolgconclusie op falen is al automatisch: "dan heeft deze persoon een foute keuze gemaakt". En daarmee is de druk om niet te falen nog een heel stuk sterker geworden, hetgeen de keuzebereidheid niet bepaald positief beïnvloedt. Sterker nog: ik ben er stellig van overtuigd dat ruim 35% van de mensheid absoluut geen juiste langetermijnbeslissingen kan nemen. Het brein kan toekomende tijd veelal maar moeilijk visualiseren, laat staan combineren met een gezonde risicoinschatting.

Tja, en dan hebben we het immer nog zo aanwezige geluid van de neoliberalen, die zich overigens ook rondom dit weplok hebben verzameld. Deze prediken dan vooral de slotsom dat het leven eigenlijk een soort van 'survival of the fittest' is. Kinderen moeten dus blijkbaar dagelijks worden geconfronteerd met de idee dat hun bestaan aan een zijden draadje hangt en dat ze extra extra extra goed moeten nadenken over iedere stap die ze zetten. Spontaniteit is decadentie, blijkbaar.