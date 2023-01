Wat gaan de aandelenbeurzen doen in 2023? Als het over de VS gaat, dan zijn de analisten over het algemeen licht negatief over de economie en positief over de aandelenbeurzen. Maar met de lopende dossiers (Oekraïne, Iran, China, CBDC’s, reshoring, inflatie, deflatie, prijsplafonds en ander staatsinterventies) die nog alle kanten op kunnen schieten, lijkt hoge volatiliteit de beste gok te zijn.

Leidend is de inflatie verwachting; het lijkt er op dat de VS (en de EU) de piek achter de rug hebben, maar dat betekent niet dat alles daarna weer normaal is. Zoals al eerder is beschreven op het GeldBlog, lijken we af te steven op een harmonica situatie, waar inflatie hard omlaag komt, om vervolgens weer hard omhoog te schieten. Dit komt omdat overheden en centrale banken zich genoodzaakt zullen voelen om de dan ontstane crisissituatie te lijf te gaan; een crisissituatie die veroorzaakt zal worden door het ingrijpen van de voornoemde twee actoren. Ziet u het patroon?

Normaal is een crisis een soort catharsis wat er voor zorgt dat er daarna weer gedegen gebouwd kan worden aan economische groei en stijgende aandelenbeurzen. Echter, door de torenhoge schuldposities en wat ander geneuzel (shadow banking bijvoorbeeld), lijkt de consensus te zijn dat we geen noodzakelijk stevige crisis meer aankunnen. Voor de alsmaar toenemende schulden door ruim monetair beleid en de gevolgen die dit zou hebben voor inflatie (in ruime zin), daar hebben velen mensen jaren tevergeefs voor gewaarschuwd. Het leverde hen alleen maar hoon op, want volgens de leidende economen was er geen probleem. Totdat in 2022 de geest die inflatie heet uit de fles ontsnapte en de centrale banken klem hebben gezet tussen het beteugelen van inflatie en het voorkomen van een crash (met betrekking tot zowel de economie alsmede de beurzen).

Dus centrale banken zullen alleen wanneer nodig de inflatie bestrijden, totdat het probleem is opgelost en/of de crisis die daarop volgt te ver dreigt te gaan en de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar brengt. Dan worden de spreekwoordelijke geldprinters weer aangezet, waardoor een tijd later wederom inflatie zal toenemen; harmonica inflatie. Iets wat de befaamde Michael Burry (waar de film The Big Short deels over gaat) ook min of meer aangeeft.

Dit is ook de reden dat centrale banken de rentestappen nu kleiner hebben gemaakt. Echter, de markt las hier een draai (pivot) in, maar dat lijkt een wat te optimistische gevolgtrekking te zijn. De centrale banken zullen langer doorgaan met kleinere stappen. Wat wel klopt is dat er ergens een draai komt, maar dat is dus pas als de inflatie (gegarandeerd) verslagen is en/of de financiële stabiliteit in het geding komt.

Zo bekeken zal 2023 draaien om de timing van de Fed pivot. Tweede cruciale factor is wat uiteindelijk tot de draai zal leiden; als het neergaande inflatie en hogere werkloosheidscijfers zijn, dan kan het beursjaar relatief meevallen in 2023 (dit lijkt dus nu de consensus op Wall Street te zijn)(maar uiteindelijk zal inflatie weer de kop op steken, maar dat is dan een thema voor 2024). Maar als de reden de toenemende instabiliteit is van het financiële stelsel, dan kan het geheel anders uitpakken. Vaak worden beleidsmakers namelijk verrast door dit soort voorvallen (zoals met LTCM, Bear en Lehman), wat dus betekent dat de financiële markten enorme klappen oplopen voordat de centrale banken te hulp komen schieten.

Hetzelfde geldt in principe voor een globale financiële crisis. Deze komen ook altijd als een verrassing voor de beleidsmakers, maar de complexiteit van het probleem en de gecoördineerde aanpak die dan noodzakelijk is, zorgt ervoor dat de hulp rijkelijk laat zal komen.

En de kans op een globale crisis is niet gering. Zo zijn er tientallen dossiers die iets dergelijks zouden kunnen veroorzaken. Één daarvan is de Dollar Milkshake theorie, die stelt dat door de huidige omstandigheden, landen behoefte hebben aan dollars, maar deze steeds moeilijker kunnen bemachtigen (door oplopende handelstekorten, dalende wisselkoersen, gedreven door o.a. een slechtere economische prestatie dan de VS). Zij zullen dan hun reserves verkopen, wat dus betekent dat ze Amerikaanse staatsobligaties zullen verkopen om zo dollars te bemachtigen. De rente op deze staatsobligaties loopt dan op, wat tot verder aansterken van de dollarkoers zal leiden. Dit zet dan weer een nieuwe ronde in en zo verder. Verder zullen zij ook meer geld printen om zo dollars te kunnen bemachtigen, maar dit zal de dollar nog sterker maken. Deze vicieuze cirkel is in het kort de Dollar Milkshake theorie. In dat licht bezien, is de beslissing van de Japanse centrale bank (BoJ), zoals die vorige week is beschreven, wellicht een veeg teken; het kan zo maar zijn dat deze milkshake gedreven was…

Hoe dan ook, het wordt een enerverend beursjaar. Bovenstaand gaat met name over de VS; de verwachting voor de EU is relatief gezien slechter door de energiesituatie . Hierboven vindt u alle verwachtingen van de grote banken. Maar zijt gewaarschuwd, want de meeste zaten er vorig jaar met hun 2022 voorspellingen flink naast. Mijn voorspelling voor 2023 is hoge volatiliteit (VIX) op de beurzen; voor (Flow)traders kan het dus een droomjaar worden.