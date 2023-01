De jaarwisseling is achter de rug, maar het knallen gaat onverstoord door. Niet door kinderen die gevonden cobra's afsteken, maar door criminelen die verdergaan waar ze vorig jaar eindigden: met het opblazen van woningen en geldmaten. Zoals eerder hier, hier en hier. Vannacht was het weer raak in de stad van een hoop explosies: een portiekdeur aan de Oude-IJselstraat kreeg gratis vliegles. Echt een gezellige buurt ook: in 2016 werd al een keer een handgranaat achtergelaten en een woning beschoten in dezelfde straat, maar die sfeermakers stopten nadat het doelwit verhuisde. Gelukkig is nu de sfeerbeheer terug, al is het onduidelijk wie de nieuwe ontvanger is. Daar stopte het feest vannacht niet, want in Nootdorp (naast Den Haag, maar geen Den Haag, red.) was het eveneens raak. De aanslag op een leegstaande woning was waarschijnlijk een goedmakertje voor een andere knaller een maand geleden en enkele tientallen meters verderop, waarbij destijds het juiste huisnummer in de verkeerde straat werd getroffen door de Explosieven Afleverdienst. Dikke pech voor iedereen die hoopte op een rustig 2023: het geknal gaat dit jaar onverminderd door en er is niets dat u er aan kunt doen. Slaap lekker.