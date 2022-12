Gefeliciteerd harde werker Mosterd!

GeenStijl Café Mega Mix Top 200

1. The Cure - A Forest (1980) - @lezeres

2. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978) @Stormageddon

3. Kraftwerk - Roboter (1978) - @ Nehemia

4. Public Enemy - Fight The Power (1990) - @beldewouten

5. Turbomen - Would You Say Thank You If I Spank You (2005)

6. Racoon - Blue Days (2000) -@Muuke

7. Yes - Owner Of A Lonely Heart (1983) -@Bad - Casey

8. Everly Brothers - On The Wings Of A Nightingale (1984) - @ Therion

9. A Flock Of Seagulls - I Ran (1982) - @ Hevvlan Demuru

10. Boston - More Than A Feeling (1976) - @ lezeres

11. S'Express - Theme from S'Express (1988) - @BootleggersSmurf

12. Vigiland – Ready (2015) - @gebruikesraam

13. Bruce Springsteen - Detroit Medley (1980) - @ Sinterbikske

14. Nothing But Thieves – Amsterdam (2017) - @K1100

15. Peter Schilling - Völlig Losgelöst (1982) - @WirMachenMusik

16. UFO - C'mon Everybody (1981) - @pjotr nicknaamtov

17. Little Richard - Tutti Frutti (1957) - @Van Rossem

18. Traveling Wilburys - Runaway (2007) - @onfray

19. Cyriak Harris – Cows (2020) - @neonreclame

20. Pierre Kartner - Het Kleine Café Aan De Haven (1975) -@neonreclame

21. Pater Moeskroen - Schizofreen (2015) - @ @EEnzame SchizofrEEN

22. Philip Bailey & Little Richard - Twins (1988) - @@Nuuk

23. Little Richard - Long Tall Sally (1957) - @Rest_In_Privacy

24. Teddy Scholten – 'n Beetje (1959) - @keestelpro

25. The Shangri-Las - Leader of the Pack (1964)

26. Louis Neefs - Margrietje (1971) - @keestelpro

27. Jacques Brel - De Nuttelozen Van De Nacht (1965) - @knufter

28. Air - All I Need (1998) - @suscrofa

29. Groove Armada - History (2010) - @Muuke

30. Matt Costa - Ballad Of Miss Kate (2005) - @Gulliver

31. DJ Frankie Wilde - Need To Feel Loved (2019)

32. Snowy White - Bird of Paradise (1983) - @TheOne48

33. Freeez - I O U - @Stormageddon

34. Alizee - Moi Lolita - @Lafayette

35. Psyko Punkz - Bass Boom - @Lafayette

36. Laibach - Geburt einer Nation - @Stormageddon

37. Bronski Beat Smalltown Boy - @ruimedenker

38. Arthur Conley - Sweet Soul Music - @VanBukkem

39. Van Halen - Jump - @Prekert

40. Tom Tom Club - Wordy Rappinghood - @neonreclame

41. Malcolm McLaren - Something's Jumpin' In Your Shirt - @Lt-Kol Kilgore

42. Trio - Da Da Da - @Nuuk

43. Bob Barbeque - Bla Bla Bla @keestelpro

44. Project One - Journey Of The Mind - @Yzord

45. Osdorp Posse - De Goeie In 'T Vloeien - @beldewouten

46. German Soldier Song - In Einem Polenstädtchen - @Lt-Kol Kilgore

47. Jared Dines - 10 Styles Of Metal - @Nuuk

48. Duran Duran - White Lines - @Patje2011

49. Extince - Zoete Inval - @neonreclame

50. New Order - Blue Monday - @Pieter_Auper

51. Madonna - Hung Up - @lezeres

52. Alexander Curly - Aggesus - @grapo

53. Electric Six - Gay Bar - @luto333

54. Barry Ryan - Eloise - @Muuke

55. Tenebrae - Miserere mei - @keestelpro

56. Doble R - Zullen We Maar Weer - @prins_flip_da_luxe

57. Sasha Ivantic - Praat Rotterdams Met Me - @neonreclame

58. Crowded House -Into Temptation - @letopuwzaak

59. Jet - Are You Gonna Be My Girl - @luto333

60. Rage Against The Machine - Killing In the Name – @Reebensteeltje

61. Republica - Ready To Go – @prekert

62. Freemasons ft. Bailey Tzuke - Uninvited - @gebruikesraam

63. The Babysitters Circus - Everything's Gonna Be Alright – @Muuke

64. Underworld - Born Slippy - @neonreclame

65. Sixpence None The Richer - There She Goes – @Kijkeensaan

66. Nickelback - How You Remind Me - @SinterBikske

67. Jason Derulo - Swalla - @Mastiff

68. Disturbed - The Sound of Silence - @komtdatschot

69. Behemoth - A Forest - @miko & @SterF...

70. Anasthasia - Out Of History - @lezeres

71. Bad Religion - Generator - @Knufter

72. Frank Zappa - Bolero - @onfray

73. Killing Joke - Love Like Blood - @ploppy

74. Evanescence - Bring Me To Life - @K1100

75. Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale – gebruikesrnaam

76. Led Zeppelin - Kashmir - @Stormageddon

77. Heart - Crazy On You - @letopuwzaak

78. Teeuwen - Dansen - @Pieter_Auper

79. Evanescence - Going Under – @lezeres

80. Vanessa Carlton - Where The Streets Have No Name – @letopuwzaak

81. MGMT - Little Dark Age – @Nehemia

82. VANTAGE - 5050 – @gebruikesrnaam

83. Styx - Crystal Ball – @Nehemia

84. Red Hot Chilli Peppers - Give It Away Now - @Nuuk

85. Simple Minds - New Gold Dream - @BozePaarseMan

86. The Soup Dragons - I'm Free - @prekert

87. Superorganism - Something For Your M.I.N.D. @Pieter_Auper

88. Duran Duran - Girls on Film - @JeMotWat

89. Motörhead -Bomber - @pielemuisje

90. The Bangles - Hazy Shade Of Winter - @pjotr nicknaamtov

91. Nik Kershaw - Wouldn't It Be Good - @Montgomery Burns

92. Asmhan - Frk Mabyn Alyh Alzman - @suscrofa

93. Panjabi MC - Mundian To Bach Ke – @Miezerig

94. Bow Wow Wow - Do You Wanna Hold Me – @Leptob

95. The Chemical Brothers - MAH – @Deflatiemonster

96. Burning Witches - Holy Diver - @K1100

97. Beck - Loser – @sprietatoom

98. The American Boychoir - Spem In Alium - @Peter Emile

99. Klinten (schottis) - nyckelharpa - Emelie Waldken - @Premier Trutte

100. Vanilla Ice - Too Cold – @beldewouten

101. The Midnight - Jason – @gebruikesrnaam

102. A Great Big World, Christina Aguilera - Say Something – @Muuke

103. Fear Factory - Pisschrist - @SterF...

104. Freemasons feat. K. Ellis - When You Touch Me – @begruikesrnaam

105. Alice Cooper - Poison – @lezeres

106. The Hives - Hate to Say I Told You So - @Piet Karbiet

107. Nellie The Elephant- Toy Dolls – @Nuuk

108. Chic - Le Freak – @keestelpro

109. Noodweer - In De Disco - @Maya de Blij

110. Fatboy Slim - Weapon Of Choice - @Al SchietjemeLevend

111. Ace of base - All That She Wants – @BootleggersSmurf

112. A Perfect Circle - Judith – @Quib

113. Huub Hangop - Ik Wil Ook Zo'n Broek - @Garry_de_Graaf

114. Shannon - Let the music play - @sir Ockels

115. CJ Bolland - Sugar Is Sweeter - @Pieter_Auper

116. Yello - Tiger Dust - @Al SchietjemeLevend

117. Foxy - Get Off – @smdyasc

118. The Enigma TNG - The Glass Alice – @LineaalRectaal

119. Gojira - Born In Winter – @Quib

120. Danny Avila - Tronco – @gebruikesrnaam

121. Gossip - Heavy Cross – @neonreclame

122. TC MATIC -O La La La - @F. von Zeikhoven

123. Hans Teeuwen - Broodje Worst - @SterF...

124. Dave Brubeck - Take Five - @Papa Jones

125. Laurence Mason - Golden Brown - Papa Jones

126. A-Ha - Take On Me – @RickyLaRue

127. Corvus Corax - Bretonischer Marsch – @Kijkeensaan

128. Flogging Molly - Float - @SterF...

129. The Romantics - What I Like About You – @lezeres

130. Donnie - Barry Hayze ft. Willie Wartaal - @Patje2011

131. Ertebrekers - De Zji – @Oprisp

132. Fun Lovin' Criminals ~ The Fun Lovin' Criminal - @De Briemusketier

133. Massive Attack - Teardrop - @K1100

134. Kadanz - In het Donker - @JeMotWat

135. The Sugar Hill Gang - Rapper's Delight - @Lt-Kol Kilgore

136. Queen - Another One Bites the Dust – @keestelpro

137. John Newman - Love Me Again – @Muuke

138. E.M.F - Unbelievable

139. Diana Boncheva - Purple Passion

140. Benjamin Clementine - I Won’t Complain

141. Lionel Richie – Hello

142. Worakls - Toi

143. Danny Vera - Roller Coaster

144. Jet - Are You Gonna Be My Girl

145. Peter Fox Haus Am See

146. Dennis – Het Alcoholisten Jubileum

147 . Absolut Tirol – Tiroler Rosi Polka (Dumpert Theme)

148. Cherry wijdenbosh - Dame Uit Suriname

149. Mezzoforte - Garden Party

150. Scooter - The Logical Song

151. Pantera - Cemetery Gates

152. Spiderbait - Black Betty

153. Laibach - Tanz mit Laibach

154. 2 Unlimited - No Limit

155. Rammstein - Deutschland

156. Murray Head - One Night In Bangkok

157. Twisted