Het jaar is bijna voorbij en u wordt natuurlijk horendol van al die lijstjes. Dat komt mooi uit want wij hebben ook nog wat lijstjes, namelijk alle lijstjes van GeenStijl die geen VrijMiBo-, reaguurders-, klitoppers-, of cartoonlijstjes zijn. De overige lijstjes dus. Nou kunt u zeggen wat doen overige dingen er nou toe maar dat moet u maar eens aan Mark Harbers vragen. Mark Harbers, die trouwens tegenwoordig gewoon minister is maar goed. We beginnen dit lijstje der lijstjes traditioneel met de topics met de meeste bans. De topics waar u (U!) zich hebt misdragen hebt. Niet meer doen!