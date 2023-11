Daar zijn we dan. Ongeveer hetzelfde als voorheen, maar toch een tikkie anders. Er is, zoals dat heet, achter de schermen (nou ja, op de schermen dus) keihard gewerkt aan deploys en blogfronts en api’s en dingen waar wij altijd van doen alsof wij ze ook snappen en we zijn ready for launch. Uw favoriete weblog is aan de achterkant compleet vernieuwd, ziet er aan de voorkant een klein beetje anders uit en werkt hopelijk nog steeds zo optimaal mogelijk als het maar 110% zijn kan. Dus hier volgt een dienstmededeling van algemeen huishoudelijk nut: het op kleine schaal beta-testen is voorbij, van nu af aan krijgt iedereen die wee wee wee punt Geenstijl punt en el intijpt de geheel vernieuwde versie van GeenStijl te zien. Die is nog niet perfect, dus laat u het ons vooral weten als u klachten hebt via redactie@geenstijl.nl. Mocht u het juist allemaal geweldig vinden en willen dat wij nog lang en gelukkig verder bloggen: geef ons geld. Over lang en gelukkig gesproken: wist u dat u de beste gebruikerservaring op www.geenstijl.nl heeft als u PREMIUM LID bent?