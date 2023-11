Geachte bezoeker van GeenStijl.nl,

Zoals we u afgelopen vrijdag al lieten weten hebben we dit weekend druk lopen sleutelen aan enkele verherverbeteringen op onze website, die we voor de helderheid intern maar even GeenStijl 21.0 hebben genoemd, naar de volwassen leeftijd die wij in april zullen bereiken. Afgelopen zaterdagavond zijn sommige bezoekers daarom al wat vreemde dingetjes in lay-out en gebruikerservaring tegengekomen, en hebben onze nieuwe Jorissen extra info verzameld over hoe een in theorie schitterend concept het doet in de praktijk.

Hoe dan ook, vandaag gaan we verder met het uitrollen (altijd al eens willen optijpen, het woord 'uitrollen', red.) van de nieuwe site. Die lijkt verdomd veel op de oude, maar zou als het goed is een stuk sneller laden en beter om kunnen gaan met situaties waarin u met zijn allen één topic zit te lezen. Vandaag kan het zijn dat u alvast de nieuwe website geserveerd krijgt (inclusief deze melding), waar sommige dingetjes (inloggen & kleine lay-outzaken en hopelijk verder niet te veel) net iets anders gaan werken dan u van ons gewend bent. Schrik niet, maar stuur eventuele klachten over uw premium-functies gaarne naar premium@geenstijl.nl (uw kroontje komt zsm terug), en algemene klachten naar redactie@geenstijl.nl. Complimenten graag in de fooienpot en/of hieronder.

Alvast dank en groetjes!