Geen idee wie deze Sylvie Meiskes zijn maar het middelste zonnestraaltje is de mevrouw van Max Verstappen. Zij is degene die altijd zit te mekkeren als-ie weer eens treuzelt voor een rood stoplicht, te langzaam over de snelweg dokkert ("je mag straks 130 Max") of z'n knipperlicht weer eens niet goed gebruikt. "Mahaaaax!" Altijd hetzelfde gezeur. Gelukkig kan Max zich nu weer even afzonderen van de wereld, behalve dan voor z'n brother from another mother Gianpiero Lambiase, z'n engineer. We gaan namelijk op voor de Formule 1 van Imola, de race die eigenlijk de Grand Prix Formule 1 van Emilia-Romagna 2024 heet, die eigenlijk de Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Del Made In Italy E Dell'Emilia-Romagna 2024 heet. Ondanks kwakkelen in de trainingen staat Max natuurlijk op POLE. Lights out & away we go.