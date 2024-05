De Formule 1 is terug in Europapa en wel op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari voor de Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Del Made In Italy E Dell'Emilia-Romagna 2024. Oftewel: F1 op Imola. De vraag is natuurlijk in hoeverre de McLaren van de sympathieke Lando Norris, die in Miami z'n eerste race ooit won, ook nu weer in de buurt van Max Verstappen kan blijven - in de trainingen ging Red Bull nog niet bepaald geweldig. En wat kunnen de Ferrari's voor eigen publiek? De rode knakkers hebben een grote update meegenomen en zouden een paar tienden (!) per ronde gewonnen hebben. Nou, dat moeten we allemaal nog maar even zien. Reminder aan de WK-stand: Verstappen 136, Pérez 103, Leclerc 98, Norris 83, Sainz 83.

UPDATE - POLE. Jongens, P5 in FP1, P7 in FP2, P6 in FP3 en dan gaat het om de knikkers en is meneer weer de grote baas. McLaren op 2 en 3