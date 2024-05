Schakelen we naar het grensgebied van Iran-Azerbeidzjan. Daar zou de Iraanse president Ebrahim Raisi met z'n helikopter neergestort zijn. De rozijn is niet de eindbaas in de islamitische republiek want dat is natuurlijk ayatollah Khamenei maar toch. Foto hierboven is van vanmorgen toen hij de Qiz Qalasi Dam opende (of sloot, hoe noem je dat). En nu is Raisi op de terugweg naar Teheran verdwenen. De Persvoorlichtingmoellah heeft het over een 'harde landing' want er zou nog kort contact met het toestel zijn geweest maar vraagt het Iraanse volk voor de zekerheid toch te bidden. Spannend ook wegens de Grotere Lijn der Dingen. Weet u nog Biden tegen Bibi: You got a win. Take the win. Aan de andere kant veel vliegende oude troep in Iran en dat komt soms onvermijdelijk uit zichzelf omlaag. We houden het in de gaten.

Update 17:12 - De Iraniërs hopen dat het goedkomt maar geloven er zelf niet zo meer in gezien de BUT information coming from the crash site is very concerning

Update 17:31 - Qua vlees in de kuip: als hoogste rechter kreeg Raisi de bijnaam de Slager van Teheran. Wat deze vrolijke (onbevestigde) reacties verklaart

Update 18:40 - Nu ook 3 leden van het reddingsteam vermist

Update 18:54 - Extra beveiliging voor overheidsgebouwen in de Iraanse hoofdstad