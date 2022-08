Afgelopen vrijdag pleegde de door media bekende Oostenrijkse corona-arts Lisa-Maria Kellermayr (36) zelfmoord. Uit afscheidsbrieven blijkt dat ze de onophoudelijke stroom aan dreigementen en haat niet langer kon verdragen. Omdat ze als een soort Oostenrijkse versie van Ab Osterhaus vaak in beeld was, onder andere om levensreddende vaccinatie te promoten, kreeg ze zeer ernstige dreigementen binnen. Vooral via 'social' media uiteraard, want dankzij 'social' media zijn de wereld, en vooral de samenleving danwel democratie, er echt stukken beter op geworden en worden mensen écht goed 'in verbinding met elkaar gebracht'. Meer over deze arts en haar dood leest u op TPO (gave site!). Na de breek wat uit het Duits vertaalde dreigementen die Kellermayr via 'social' media binnenkreeg en publiceerde op haar website. Opdat we niet vergeten hoe zorgwekkend ziek sommige Oostenrijkse sadisten van de Wappen SS kennelijk zijn (haha, meta-Godwin!). We denken zomaar dat ook in Nederland dergelijke wappies doodleuk vrij rondlopen, beslist ongehinderd door politie en justitie. Tot er een dode valt. Door zelfmoord. Of moord. Sterkte met lezen en vergeet geen teiltje klaar te zetten!

'Hallo jij dom stuk stront!'

Je kunt wel met aangiftes dreigen maar je krijgt me sowieso niet te pakken. In plaats daarvan heb ik besloten jou te pakken. Wanneer ik daar ben zal ik uiteraard ook alle andere medewerkers van je praktijk afslachten. Ik ben bewapend en heb een jachtgeweer. Daarmee zal ik je niet alleen voor je raap schieten want dat is veel te makkelijk. Nee, ik zal als patiënt komen en wanneer we dan alleen in de behandelkamer zijn zal ik je neerslaan en aan je artsenstoel vastbinden. Daarna zal je moeten toekijken hoe ik je medewerkers de keel doorsnijd. Ik zal je zo neerzetten dat je helemaal onder het bloed komt te zitten wat uit hun nek zal spuiten. Wanneer dat varkentje eindelijk is gewassen zal ik een paar maal op hun lijken trappen zodat je ook daar van kunt genieten. Je kunt dan niets doen omdat je in je eigen privé-lockdown op je stoel vastzit. De vaccins die je hebt zal ik direct bij een medewerkster in de aderen spuiten. Of misschien direct met de naald in het hart. Dat wordt een leuk gezicht wanneer ze de ogen wegdraait nadat ze een dodelijke vaccindosis heeft gekregen, nietwaar? Alleen bij de gedachte al moet ik lachen. Daarna kom jij aan de beurt. Als dokter weet je zeker wel hoe je een lobotomie uitvoert? Die zal ik dan uitvoeren en dan via je ogen de rest van de vaccins die zich in je praktijk bevinden in je hersens spuiten. En als dat liters zijn zal je brein in het vaccin zwemmen. Misschien overleef je dat. Lobotomie met vaccinschade. Ik weet zeker dat het leuk wordt wanneer je immuunsysteem in de dagen daarna je hersencellen aanvallen en vernietigt. Zo zul je langzaam maar zeker sterven en kom je als vanzelfsprekend in de categorie vaccinatieschade terecht. Mocht ik echter veel weerstand ondervinden wanneer ik op bezoek kom dan schiet ik je eenvoudigweg gelijk dood. Wel jammer, want dan hebben we veel minder plezier.

Tot ziens!

Je Klaas.

'Je zult me nooit vinden'

Hoi Lisa,

Ik heb de zeer interessante bijdrage op de Oostenrijkse televisie over jou gezien en met grote interesse gevolgd. Het is zeer interessant hoeveel zorgen jij je maakt om je eigen minderwaardige leven en hoe je verzoekt om bescherming en dat wat onvermijdelijk is wil uitstellen. Het is werkelijk erg jammer dat ik van mijn oorspronkelijke plan vermoedelijk moet afzien en geduld moet betrachten. Maar wanneer jij zo graag niet in je praktijk wil sterven wil ik het uiteraard heroverwegen. Ik denk dat we beiden wel weten dat jij je huidige levensstijl niet voor altijd kunt blijven voortzetten. Je huisnazi zal je niet voor eeuwig kunnen beschermen, je moet ooit uit je vaccinhel tevoorschijn komen. Zeg me eerlijk, je gelooft toch werkelijk zelf niet dat je ooit nog uit deze situatie komt? Corona is voorbij en alles is vergeten? Niet door mij, oh nee. Ik heb er geen probleem mee om lange tijd af te wachten, tot ik toesla. Daar willen we toch samen van genieten, nietwaar? Ik heb er geen zin in om me als een noodgeval voor te doen om vervolgens de muren van je praktijk met de hersens van je medewerkers te beschilderen. Verdoven en in een kelder folteren is meer mijn stijl. Ken je GHB? Dat is smaak- en reukloos en na enige uren niet meer aantoonbaar. Ofschoon ik mij om de sporen geen grote zorgen hoef te maken omdat jij onder mijn hoede door niemand zal worden gevonden, ook je lijk niet. Wat het thema ‘We moeten deze gast vinden’ betreft: bespaar je de moeite, je zult me nooit vinden. Net zoals men jou nooit zal terugvinden wanneer ik mijn werk heb gedaan.



Met dodelijke groeten,

Klaas.





'We houden je in de gaten'

Mevrouw dr. Kellermayr,

We houden je in de gaten en zullen karikaturen zoals jij voor de toekomstig op te richten volkstribunalen brengen!

Alstublieft. Nog vragen iemand?

Dit soort vullis dus...sad!