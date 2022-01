Ja, kijk, op zich. Die wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is er natuurlijk om de formele gezondheidszorg een beetje binnen het betamelijke te houden. Attje Kuiken vraagt bovenstaand aan minister Kuipers die over die wet gaat: "Hoe kan het toch zo zijn dat zogenoemde BIG-geregistreerde zorgverleners (...) medicijnen voorschrijven die niet geoorloofd zijn, zich in een artsencollectief verenigen, ik noem dat kwakzalvers. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het aanjagen van desinformatie en ik wil gewoon weten: kunnen zij niet gewoon van hun BIG-registratie worden afgenomen (sic)?"

Daar gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd over. De vraag is natuurlijk: wanneer treedt een zorgverlener qua corona dusdanig buiten het betamelijke dat het een ontneming van de BIG-registratie rechtvaardigt? Valt bijvoorbeeld de Joe Rogan-kuur (54, ongevaccineerd) waarmee hij op doktersvoorschrift binnen drie dagen van delta herstelde, onder 'ongeoorloofde medicijnen'?

En een artsencollectief dat hun aangesloten """leden""" geheim houdt en tamme takes publiceert over boosters, a-symptomatische besemttingskans, die 'Pfizer-papers' over sterftecijfers na het vaccin die écht niet teruggezien zijn in gevaccineerde bevolkingen en dat verkondigt dat gezonde mensen buiten de risicogroepen zich niet hoeven te vaccineren, en mensen binnen de risicogroep alleen vrijwillig. Mag zo'n club dan ineens gedwongen worden hun """ledenbestand""" te openbaren en die mensen hun BIG-registratie te ontnemen, zonder dat ze echt iets met die publicaties te maken hadden?

We zijn benieuwd ATTJE.

Lientje arts van de volksziel!

Ernst noemt geen namen

Dat virus kan echt helemaal niks

Casusstudie

Hoezee