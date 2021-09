Op de ochtend van zijn positieve test startte Rogan (54) een kuur bestaande uit: monoklonale antilichamen (FDA-goedgekeurd), ivermectine, prednison (aangeraden door het NL ziekenhuis van deze brandbrief), z-pack (azithromycine), een NAD-infuus en een vitamineinfuus. Drie dagen later was hij volledig hersteld. Het is onduidelijk of Rogan gevaccineerd is. Maar we kennen hem goed genoeg om te durven beweren dat hij, nadat zijn afspraak voor het Johnson & Johnson-vaccin afgezegd werd door die tijdelijke stop wegens ernstige trombose, geen nieuwe afspraak gepland heeft en niet gevaccineerd is.

Vooral rond Joe's ivermectine inname was veel te doen en het nieuwe pleziertje van nette mensen werd het consistent aanduiden van ivermectine als "paardenontwormer" / "horse dewormer". Maar Rogan vertelt bovenstaand dat dit hem allemaal voorgeschreven door zijn eigen arts, die naar verluidt geen dierenarts is.

Tuurlijk, ivermectine begon inderdaad als vee-ontwormer. Maar ivermectine is al vanaf 1988 meer dan 4,4 miljard (!) keer veilig door mensen gebruikt, genas honderden miljoenen mensen van rivierblindheid en lymfatische filariasis en de ontdekkers van avermectine (voorloper) wonnen in 2015 nog de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde, want "The consequences in terms of improved human health and reduced suffering are immeasurable".

Waar de zaak wringt is dat ivermectine bij mensen bewezen succesvol en veilig gebruikt is als antiparasitair medicijn. Covid is geen parasiet maar een virus. En de antivirale werking van ivermectine is in vivo nog niet onomstotelijk weerlegd of aangetoond, al lijken de meeste meta-studies in de richting te leunen dat ivermectine in vivo niet echt werkt. De meta-studie die beweerde dat het wel werkte is ingetrokken. In vitro wel is de antivirale werking wel aangetoond, ook bij covid.

Joe Rogan vertelt bovenstaand dat de "Tokyo Medical Association chairman held a live press conference recommending ivermectine to all doctors for all covid patients." Dat klopt niet helemaal. Ten eerste is de Tokyo Medical Association geen onderdeel van de Japanse overheid, maar een adviesorgaan. Ten tweede zegt hij 'slechts': "I believe the difference is clear. Of course, one cannot conclude that ivermectin is effective on the basis of these figures, but when we have all these elements, we cannot say that ivermectin is absolutely not effective, at least not me."

Kortom, een soort hail mary en kijk zelf maar ff of het werkt. De consensus lijkt wel te zijn dat ivermectine-gebruik op recept bij covid niet schadelijk is. En dat tamme onderzoekje uit 2011 dat verkondigde dat 85% van mannen die ivermectine gebruikt onvruchtbaar wordt waar het Algemeen Dagblad uitgebreid uit citeerde, lijkt pertinente onzin. Net als dat Rolling Stone-verhaal over dat ziekenhuis in Oklahoma dat schotwond-slachtoffers in de wacht zette om talloze patiënten met ivermectine-bijwerkingen te redden.

Tokyo Medical Association chairman Haruo Ozaki over ivermectine

De "livestock drug" die sinds 1988 4,4+ miljard keer veilig aan mensen gegeven