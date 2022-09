LANG LEVE KONING KAREL DE DERDE

Och heden, ook dat nog. Koningin Elizabeth d'n Tweude met dat leuke roze hoedje dood. De populairste oma ter wereld (op de moeder van Pritt en Beatrix na) die veels te lang bleef zitten in die Land Rover, is overleden aan de gevolgen van ouderdom, net nu de World Order een ongelofelijk soepzootje is en het Lagerhuis voornamelijk dronken. HOE NU VERDER? Met die kandelaars in de wind?

Welnu...

As soon as Queen Elizabeth dies, Prince Charles will become king. He is permitted to choose his own name, and is expected to become King Charles III. At this stage, a meeting of the Accession Council will take place at St James' Palace and all formalities will take place. BRITISH HERITAGE

