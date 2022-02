Lover Man, gezongen door Billie Holiday.

In de tweede helft jaren 90 werd op tv een documentaire over haar uitgezonden. Ik moet hem nog ergens in een kast hebben liggen op VHS. Haar toenmalige platenproducer vertelt daarin over dat nummer. Ik weet zijn naam niet meer – is verder ook niet vreselijk belangrijk – maar wat hij vertelde, dat vond ik geweldig. Zoals ik het me herinner:

“Op een avond liep ik de club binnen waar Billie optrad, en ze zong op dat moment Lover Man. Ik stond aan de grond genageld. Tijdens de pauze zei ik tegen haar: ‘’Billie, we moeten Lover Man opnemen voordat iemand anders het doet’’. Niet veel later, toen we de plannen voor de opname bespraken, zei ze dat ze violen op de achtergrond wilde, and I said “Noooooo….. You got to record with the trio!’’, but she said ‘’It’s a beautiful song. I want fiddles!’’……. And so I gave her fiddles. She is the first black singer to record with strings.’’

Opgenomen in 1944. Na bijna 80 jaar nog immer van een tijdloze schoonheid:

www.youtube.com/watch?v=iBanjMmV6zQ