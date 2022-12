U heeft een goed punt.

Vrijwel jaarlijks failliet is een smakelijke overdrijving maar in de lente van 2020 ging AR voor de negende keer failliet. 9 Keer dus in 200+ jaren sinds het begin van haar bestaan (1816).

Een en ander heeft meerdere oorzaken en ik kan ze niet allemaal duiden (misschien kan Basil dit aanvullen) maar ik weet dat er een parallel ligt met de Latijnse staten in Europa. Die staten hebben op papier een stavast-overheid, ruim opgezet en met voldoende autoriteit. De relatie met het rijkere deel van het volk echter is nogal competitief. Anders dan in Noord-West Europa wordt er een spel gespeeld tussen de behoefte aan publieke inkomsten en het behoud van privé-middelen. En alles in relatie met serieuze sancties en wie je kent dat die oplegt.

Lang verhaal kort: wij hebben Rijkswaterstaat, in Italië is dat uitbesteed aan Benetton. Wij ontmantelen de Mandela-brug in Zoetermeer vóórdat-ie instort, Maar in Italia mag de hoogste bieder, (die hippe kleding vermarkten en dat doen ze goed) bruggen laten instorten want onderhoud kost geld en tja onderhoud is kostbaarder dan vervanging dus hoezo onderhoud ?

't Is gewoon een andere mentaliteit en dan houden sommige mensen dus geld over. Bijvoorbeeld om naar Qatar te gaan.