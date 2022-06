Nou, dat duurde niet lang. De Leidsche verkrachter op z'n fiets is opgepakt. Maar, de verdachte blijkt 'tiener' te zijn. HUH? Dat komt mooi uit zeg als je net iemand hebt verkracht. Dan krijg je inplaats van een fopstrafje helemaal geen strafje. Maar zeg nu zelf: is deze fietser een 'tiener'? Zo ja, dan is ook Sonja Barend minderjarig. En Sinterklaas nog geen 14. En Geert Mak, Henk Spaan, Hanneke Groenteman, Jan Terlouw, De Profeet, Jezus, Marcel van Dam, Mulisch en Mies Bouman zijn dan in de kleuterleeftijd. Anyway, we voorspellen hoe dit gaat aflopen, want wij kennen dit land inmiddels door en door: het wordt onmogelijk zijn echte leeftijd te achterhalen, DNA afnemen mag niet van GroenLinks want 'te zwaar rechtstatelijk middel', Benedicte Ficq meldt zich als gratis advocaat en geeft in OP1 de schuld aan Ayaan Hirsi Ali, dader krijgt niet openbare (dus oncontroleerbare) rechtszitting want kinderrecht, krijgt '''straf''' van drie maanden 'jeugdinrichting' alwaar hij in een 'opendeurenbeleid' terechtkomt en zich tijdens proefverlof moeiteloos aan zijn begeleidsters (21, blond, hbo sociotherapie) kan onttrekken om vervolgens voorgoed in de illegaliteit te verdwijnen danwel te recidiveren. Het slachtoffer krijgt levenslang (zij wél) en zal door het OM nog zeker driemaal vol in het gezicht worden gespuugd omdat het OM 'per ongeluk' de adresgegevens, plus foto slachtoffer, plus routebeschrijving naar het huis van het slachtoffer deelt en tot slot zal een VVD-minister beweren 'enorm geschrokken' te zijn door de gang van zaken. Daarna komen er verkiezingen en stemt iedereen weer VVD. Godverdomme, wat is het leven in Nederland toch achterlijk voorspelbaar!