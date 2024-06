Het zijn historische tijden. Historische tijden omdat er een lekker dier terugkeert dat u nooit hebt gezien en ook van uw lang zal u leven nooit gaat zien. De zadelsprinkhaan. De zadelsprinkhaan is een extreem mooie lul die na 130 jaar afwezigheid weer terugkeert in de regio Venlo. Wat wonen er toch een geluksvogels in Venlo! Wat feiten over de zadelsprinkhaan. De zadelsprinkhaan is groen. De zadelsprinkhaan kan twee tot drie centimeter lang worden. De zadelsprinkhaan heeft een 'zadeldakvormig' schildje. De zadelsprinkhaan komt voor in gras. De zadelsprinkhaan komt ook voor in struiken en bosjes. De zadelsprinkhaan komt vooral voor in Zuid-Europa. De zadelsprinkhaan wrijft z'n vleugels tegen elkaar om een vrouwtje te lokken. De zadelsprinkhaan neukt het vrouwtje vervolgens helemaal suf. De zadelsprinkhaan leeft meestal maar een jaar. De zadelsprinkhaan is overdag actief. De zadelsprinkhaan wordt gegeten door vogels. De zadelsprinkhaan is omnivoor. De zadelsprinkhaan kan een mens bijten. De zadelsprinkhaan kan niet vliegen. De zadelsprinkhaan kan wel lopen. De zadelsprinkhaan is vooral bekend om zijn opvallende roep. De zadelsprinkhaan roept een scherp 'TIEZIE'. De zadelsprinkhaan. De zadelsprinkhaan keert terug in Venlo. We janken van geluk. Tiezie!