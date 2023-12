Kijk dat krijgen we er nou van. De coalitie met wolvenhaatpartij BBB is nog niet rond of ze stappen massaal uit het leven, uit angst voor wat er gaat komen. We hebben het over het vierde sterfgeval van de canis lupus in een maand. Zelfmoord gepleegd op de N302. Eerder gingen twee wolven op het spoor liggen en een derde pleegde suicide by andere wolf. Helemaal klaar met het politieke klimaat in Nederland, en dat oeverloze gezeik van Caroline van der Plas dat-ie 'niet thuishoort in Nederland'. Wolven zijn ook gewoon dieren, net als andere dieren. En we hebben het allang niet meer over die jonge, eenzame veiligewelpjes die de grens zijn overgestoken. De meeste wolven zijn hier GEBOREN! Ze zijn NEDERLANDERS. Ja, ze lezen de de Howl-ly Quran en ze stichten wolvenscholen, ze regelen gescheiden zwemmen voor meidenwolven, ze zijn allemaal pro-Hamas en ze stemmen Stephan van Baarle. Nederlandse wolven dus! STOP ZELFMOORD ONDER WOLVEN.