De vraag wanneer het mensen teveel wordt en wat je dan gaat doen mocht lang niet gesteld worden.

Een soort politieke no-go-area. Alsof het niet bestaat.

Dat is vreemd want er is altijd een grens of een teveel.

En wat ga je dan doen.

Stel die vraag eens aan Jesse Klaver.

Of voor de grap aan Sophie Hermans. Voor de grap, want je krijgt toch geen antwoord. Ze vinden nergens iets van bij de VVD.

Net zoals bij de corona toe de zwarte scenario's in beeld kwamen. Dat je mensen moet opgeven en moet gaan kiezen bij gebrek aan capaciteit. Hier en daar ging het al mis bij de SEH, de ambulances moesten ergens anders heen. Daar zijn we door de omicron-variant aan ontsnapt, maar daar moesten ze toen wel zwarte scenario's voor gaan ontwikkelen. En daar werd in de media optimistisch overheen gehuppeld. Want we moeten positief blijven. Anders zappen de mensen weg.

Je kunt natuurlijk wachten totdat net als bij corona in de soep gaat lopen, of je kunt er iets van gaan vinden.

Het lijkt nu meer op gokken dat het vanzelf goedkomt en je de dans ontspringt.