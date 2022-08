Nee, want het volsdeel dat zich pedalerend voortbeweegt is in dit land per definitie en bij voorbaat heilig verklaard - of het nu met oortjes in zonder enig waarneembaar omgevingsbewust zijn de weg oversteekt, op een pedelec in zakelijke kleding met een dure aktentas achterop het overige verkeer wel even een lesje in voorrang nemen geeft of roedelsgewijze tegen het verkeer in scheurt op een rotonde, gezeten op racefietsen, gestoken in homopakjes van de plaatselijke sponsor (meestal slagerij Jansen - Jansen fietst natuurlijk ook mee...) .

Stuk voor stuk aanwinsten voor de samenleving. Mannen in diesel-terreinauto's, dié zijn pas erg!