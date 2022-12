Je hebt belangrijke lijsten en belangrijke lijsten, en de lijst met de 50 commenters die de meeste tegels op GeenStijl plempten is dus een belangrijke lijst. We kunnen overigens met trots melden dat de pandemie weer voorbij is, want met uw totale aantal tegels van ruim boven de 1,1 miljoen bent u weer terug op het niveau van 2019, toen het ook al behoorlijk druk was in de panelen (en wij de tijdslimiet voor comments nog niet verkort hadden naar 12 uur na het verschijnen van het topic). Maar het drukst, dat was dus Theodorus.Goldbach: vaak verguisd, soms geband, maar nu toch bovenaan. Gefeliciteerd.

Een extra eervolle vermelding is er voor Wattman, die dan wel net buiten de top-10 viel qua quantiteit, maar met zijn tegel onder dit topic even een complete Staatscommissie en het CBS in hun hemd zette.

Theodorus.Goldbach | 12281

keestelpro | 10236

Beste_Landgenoten | 9535

goedverstaander | 9529

Roos | 9458

Basil Fawlty | 9362

Duwbak_Linda | 8848

Ruimedenker | 8839

Mr_Natural | 8129

Papa Jones | 8067

EVEN TUSSENDOOR

Zijn we wel allemaal premium???

MickeyGouda | 7556

Wattman | 7553

Sinterbikske | 7447

Graaisnaaiert | 7281

funda | 7047

Après toi | 6866

Leptob | 6669

AntiZanicz | 6537

Lorejas | 6261

AdvocatusDiaboli | 6210

Ichneumonidae | 5806

neonreclame | 5722

elfenstein | 5495 t

heo-is-dood | 5450

J.Cash | 5236

KeesBruin | 5078

Nuuk | 4971

small_town_dude | 4936

nobodiesunmighty | 4907

Piet Karbiet | 4841

lezeres | 4806

R. Skickr | 4800

Kapitein Sjaak Mus | 4679

Zapata10 | 4580

Cornelis12 | 4578

Smoelensmid | 4534

Kameraansteker | 4380

K1100 | 4350

Is dit nog nieuws? | 4167

Wijze uit het Oosten | 4111

letopuwzaak | 4062

wilderst | 4041

Rest In Privacy | 3968

SterF... | 3947

Asteroid-B612 | 3911

BobDobalina | 3889

Dandruff | 3888

_pacman_ | 3845

TheOne48 | 3654

Shoarmamasutra | 3653

Proost allen. En volgend jaar beter.