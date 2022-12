De CBS-kop

Het nieuws

Schaamteloos. Vier jaar lang meldt iedere onbenul (hoogleraren demografie, columnisten, De Correspondent, dat soort types) dat Nederlanders veel groter wonen dan andere Europeanen. Maar dat bleek in oktober opeens een ontzettend domme rekenfout van het CBS te zijn: Nederlanders wonen helemaal niet veel groter dan andere Europeanen, maar maar een beetje (en zelfs dat is twijfelachtig). Best wel schokkend, dus wij vroegen het CBS toen of ze nog aandacht ging geven aan deze megablunder. Dat zou volgens een woordvoerder 'eind november' gebeuren.

En wat denkt u, stond er vandaag (een dag na 'eind november' red.) een artikel op het www.cbs.nl met als kop 'Nederlander woont helemaal niet groot sorry sorry sorry'? Nee natuurlijk niet! Alleenstaande oudere vrouwen (die veelal alleen wonen omdat hun man is overleden) krijgen nog even een trap na in het stuk 'Alleenstaande oudere vrouwen wonen het grootst', waarin heeeeelemaaaaal onderaan in een ietsiepietsie klein alineaatje nog even staat dat heel Nederland vier jaar lang een verkeerd cijfer heeft geloofd.

Ook bij de Volkskrant verbazen ze zich erover dat hun gewaardeerde columnist Sander Schimmelpenninck vier jaar lang voor de gek is gehouden en hebben ze wel gewoon 'Nederlander woont met 53 vierkante meter aan woonruimte veel kleiner dan gedacht' als kop. Het gevolg van deze Oost-Duitse persstrategie is overigens dat wappies nu gesterkt worden in hun overtuiging dat de cijfers van het CBS over oversterfte dan ook wel niet zullen kloppen (en hun eigen warrige betogen wel). Heb je nou je zin, Ruben van Gaalen?