Nog even de kerstdagen, een foto van een lege fles champagne in de ANP Beeldbank, een prijsplafond, een Elfstedentochtje, Carnaval, het WK Schaatsen, en dan is het alweer 15 maart 2023! De Dag Dat We Vier Kabinetten Rutte gaan HERSTELBETALEN voor alle ellende in dit gave land. Om de toffe jongen uit te hangen is De Coalitie nu al bezig met een soort van sorry zeggen voor de GIGANTISCHE DRUKTE in Nederland, en wordt de asielinstroom zowaar nu eens echt eindelijk INGEDAMD EN AFGEBOUWD. Maar liefst 400 huizenkapers minder alsdan een maand eerder! Daar hebben Bente Becker en Klaas Dijkhoff nooit van durven dromen! Nog even en er komen per week zo weinig ericvanderburgers naar Nederland dat u zonder file naar de stembus kunt, en u niet eens in de rij hoeft te staan voor het gordijntje. Zin in de toekomst!